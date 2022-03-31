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Dünya Diplomasi trafiğine övgüler düzen Hollanda basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu Nobel verilebilir
AVRUPA

Diplomasi trafiğine övgüler düzen Hollanda basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Nobel verilebilir

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında arabulucu oldu. Antalya Diplomasi Forumu’ndan sonra İstanbul ikinci kez tarihi zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasında yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınında büyük yankı buldu. Hollanda’nın en yüksek tirajlı gazetelerinden biri, Erdoğan'a barış girişimlerinden dolayı “Nobel Barış Ödülü” verilebileceğini yazdı.

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Diplomasi trafiğine övgüler düzen Hollanda basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Nobel verilebilir
Dolmabahçe'deki görüşme dünya basınında konuşulmaya deva ediyor.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında 5 haftadır süren savaşı sonlandırma mücadelesi ilk günden beri devam ediyor. Sık sık iki ülkenin liderleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesisi için arabulucu olabileceklerini her fırsatta dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU DÜNYA GÜNDEMİNDE

Bu desteğin sonucunda iki ülke heyetleri önceki gün İstanbul'da barış müzakereleri için bir araya geldi. Toplantının ardından hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu mesajlar gelirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınından büyük yankı uyandırdı.

Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı
GÜNDEM
Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı

ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİNE ÖVGÜ

İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve Hollanda'nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Algemeen Dagblad'da geniş yer buldu. Gazetenin baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen, kaleme aldığı makalesinde Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın girişimlerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ERDOĞAN'A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLEBİLİR"

Hollandalı gazeteci, makalesinde, "Ukrayna-Rusya Savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir. Bu kimin aklına gelebilirdi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Liderleriniz talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz' ifadelerini kullandı.
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