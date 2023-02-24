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Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Afet bölgesinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu

Dışişleri Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından dış temsilciliklerin eş güdümüyle Türkiye'ye ulaştırılan ayni yardımlara ilişkin son verileri paylaştı.

12:25 . 24/02/2023 Cuma
AA
Deprem bölgesi sahra hastanesi

Deprem bölgesi sahra hastanesi

Bakanlık, Twitter hesabından ayni yardımların yer aldığı grafikli paylaşım yaptı.


Buna göre, deprem bölgelerinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurarken şu ana kadar 109 bin 574 çadır, 246 yaşam konteyneri ve 1500 mobil hijyen ünitesi Türkiye'ye getirildi.

Ayni yardımlar kapsamında da 1 milyon 499 bin 207 battaniye, 211 bin 839 uyku tulumu, 80 bin 824 yatak, 26 bin 622 jeneratör, 5 bin 928 ton giyecek, 3 bin 222 ton hijyen tıbbi malzemesi ve 5 bin 746 ton gıda Türkiye'ye ulaştı.

Dış temsilciliklerin eşgüdümüyle Türkiye'ye ulaştırdığı yardımlar


Enkaz altında yağmurla ıslanan battaniyeyi emerek hayata tutundu
Enkaz altında yağmurla ıslanan battaniyeyi emerek hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Hatay'da yıkılan evinin enkazında eşini kaybeden, kendisi de yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan 57 yaşındaki Paşa Kaya, oğluyla geldiği Konya'da yaralarını sarmaya çalışıyor. Enkaz altında elini tuttuğu eşini yitiren Kaya, deprem sırasında Antalya'da olan oğlu ile Konya Mesnevi Öğrenci Yurduna yerleşti. Apartmanlarının çok sağlam göründüğünü ancak deprem nedeniyle yerle bir olduğunu anlatan Kaya, "Biz beşinci katta oturuyorduk. Deprem esnasında kaçma şansımız olmadı, eşim yanımda vefat etti. Ben de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldım. Çok sıkıntı çektim. Bağıra bağıra boğazım kapanınca yukarıdan gelen battaniyedeki yağmur sularını somurarak boğazımı ferahlattım." dedi.


#ayni yardımlar
#DEPREM
#Dışişleri Bakanlığı
#sahra hastanesi
2 saat önce
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