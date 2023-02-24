Dışişleri Bakanlığı: Afet bölgesinde 28 ülke 31 sahra hastanesi kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Hatay'da yıkılan evinin enkazında eşini kaybeden, kendisi de yaklaşık 5 saat sonra kurtarılan 57 yaşındaki Paşa Kaya, oğluyla geldiği Konya'da yaralarını sarmaya çalışıyor. Enkaz altında elini tuttuğu eşini yitiren Kaya, deprem sırasında Antalya'da olan oğlu ile Konya Mesnevi Öğrenci Yurduna yerleşti. Apartmanlarının çok sağlam göründüğünü ancak deprem nedeniyle yerle bir olduğunu anlatan Kaya, "Biz beşinci katta oturuyorduk. Deprem esnasında kaçma şansımız olmadı, eşim yanımda vefat etti. Ben de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldım. Çok sıkıntı çektim. Bağıra bağıra boğazım kapanınca yukarıdan gelen battaniyedeki yağmur sularını somurarak boğazımı ferahlattım." dedi.