Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması: Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu’nun 16 Mart 2014’te gerçekleştirdiği referandumun gayrimeşru olduğu vurgulanarak, Kırım’daki mevcut fiili durumun tanınmadığı ifade edildi. Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bir kez daha teyit etti.