Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması: Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kırım’ın yasa dışı ilhakının on birinci yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğine olan desteğe vurgu yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu’nun 16 Mart 2014’te gerçekleştirdiği referandumun gayrimeşru olduğu vurgulanarak, Kırım’daki mevcut fiili durumun tanınmadığı ifade edildi. Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bir kez daha teyit etti.
Açıklamada ayrıca, Kırım Tatar Türklerinin durumu yakından takip edilmeye devam edileceği ve Kırım’daki gelişmelerin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının sürdürüleceği belirtildi.
Ne olmuştu?
Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 11 yıl geçti.
Yarımada'da, 16 Mart 2014'te Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için sözde referandum yapılmış, sonucun Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı açıklanmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.