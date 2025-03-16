Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması: Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırım açıklaması: Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Semih Kara
Semih Kara
12:0916/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kırım’ın yasa dışı ilhakının on birinci yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Ukrayna'nın egemenliğine olan desteğe vurgu yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu’nun 16 Mart 2014’te gerçekleştirdiği referandumun gayrimeşru olduğu vurgulanarak, Kırım’daki mevcut fiili durumun tanınmadığı ifade edildi. Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini bir kez daha teyit etti.


Açıklamada ayrıca, Kırım Tatar Türklerinin durumu yakından takip edilmeye devam edileceği ve Kırım’daki gelişmelerin uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının sürdürüleceği belirtildi.


Ne olmuştu?

Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı Ukrayna'dan yasa dışı ilhak etmesinin üzerinden 11 yıl geçti.


Yarımada'da, 16 Mart 2014'te Kırım Tatarlarının boykotuna rağmen Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için sözde referandum yapılmış, sonucun Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde çıktığı açıklanmıştı.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Mart 2014'te Kremlin Sarayı'ndaki törende, "Kırım ve Sivastopol'ün Rusya'ya bağlanması ve yeni federal bölgeler oluşturulmasını" öngören yasayı imzaladı. Böylece Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş oldu.


Bakanlık tarafından yapılan açıklama.


#Kırım
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 16 Mart 2025 Pazar maç programı