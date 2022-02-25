Dünya Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki Türklere duyuru Seyahatten kaçının
AVRUPA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki Türklere duyuru: Seyahatten kaçının

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan vatandaşlar için bir bilgilendirme mesajı paylaştı. Vatandaşların güvenli bir yerde kalmalarının ve seyahatten kaçınmalarının istendiği notta, tahliye işlemi gerçekleştiğinde iletişime geçilecek numara ve e-posta adresine yer verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığından Ukraynadaki Türklere duyuru: Seyahatten kaçının
Son dakika

Bilgilendirme notunda şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna’da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız,

Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz.

cagrimerkezi@mfa.gov.tr

+90 538 095 88 31"

Ankarada Ukraynaya destek gösterisi

Ankara'da Ukrayna'ya destek gösterisi

Ukraynalılar ve Kırım Tatarları büyükelçilik önünde toplandı.
Çekyada beklenmedik skor

Çekya'da beklenmedik skor

Slavia Prag-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı için tıklayınız.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna'ya yönelik saldırılar sonrası ilk açıklama.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama.

Halk silah almaya koştu

Halk silah almaya koştu

​Zelenskiy'in çağrısı karşılık buldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.