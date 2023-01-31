Doğu Kudüs'te İşgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İşgalci İsrail güçleri ile evlerinin yıkılmasına karşı çıkan Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebber Mahallesi'nde Filistinli gençlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Mahallenin yollarını çöp konteynerleri ve lastik yakarak kapatan Filistinli gençler, İsrail güçlerinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.

Mahalledeki esnaf da İsrail'in "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin evlerini yıkma politikasını protesto etmek için bir günlük greve giderek kepenk indirdi.





İsrail güçleri, 29 Ocak'ta Cebel el-Mukebber Mahallesi'nde ruhsatsız olduğunu iddia ederek bir Filistinlinin evini yıkmıştı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de, Doğu Kudüs'te ruhsatsız olduğu iddiasıyla 14 Filistinlinin evinin yıkılması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Ben-Gvir'in söz konusu kararının Cenin ve Doğu Kudüs'te artan gerilimin ardından gelmesi dikkati çekmişti. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.



