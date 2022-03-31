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Dünya Dolmabahçedeki tarihi görüşme dünya gündeminden düşmüyor Arabuluculukta Fransanın yerini Türkiye aldı
AVRUPA

Dolmabahçe’deki tarihi görüşme dünya gündeminden düşmüyor: Arabuluculukta Fransa'nın yerini Türkiye aldı

Rusya ve Ukrayna'dan müzakere heyetleri, İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe, tarihi zirveye ev sahipliği yaparken, iki heyet arasındaki görüşme dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

Fransa merkezli Contrepoints dergisi, "Rusya-Ukrayna arabuluculuğu: Türkiye, Fransa'nın yerini alıyor" başlıklı analizinde, Ankara'nın Kiev-Moskova hattındaki görüşmelerle uluslararası krizlerin çözümünde öne çıktığını aktardı.

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Haber Merkezi Diğer
Dolmabahçe’deki tarihi görüşme dünya gündeminden düşmüyor: Arabuluculukta Fransanın yerini Türkiye aldı
Macron-Erdoğan

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşı bitirme yönündeki arabuluculuk rolü, dünyada geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya kuruluşları, önce Antalya'da sonra da İstanbul'da zirvelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye geniş yer ayırmaya devam ediyor. Son olarak Fransa merkezli Contrepoints dergisi, "Rusya-Ukrayna arabuluculuğu: Türkiye, Fransa'nın yerini alıyor" başlıklı analizinde, Ankara'nın Kiev-Moskova hattındaki görüşmelerle uluslararası krizlerin çözümünde öne çıktığını aktardı.

Diplomasi anlamında Fransa'nın yerini Türkiye'nin almasının "Avrupa için trajik" olduğu belirtildi.

"TÜRKİYE AVRUPA'DAKİ İHTİLAFTA ARABULUCU OLDU"

Yazıda, "Salı günü İstanbul'da, Ukrayna ile Rusya arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye, Avrupa'daki bu ihtilafta fiili arabulucu oldu." denildi.

Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybetmeye başladığı, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Avrasya ekseninde ne Ruslar ne de Amerikalılar tarafından göz ardı edilmeyen bir role sahip olduğu kaydedildi.

Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı
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Dolmabahçe’deki tarihi görüşmeyi dünya konuşuyor: Avrupa değil Erdoğan başardı

RUSYA VE UKRAYNA İLE İLİŞKİLER

Türkiye ile Rusya arasında TürkAkım gibi projelerin hayata geçirildiği anımsatılarak, iki ülke arasındaki ekonomik bağlara işaret edildi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki diyaloğa dikkat çekildi. Ukrayna'ya şu anda çatışmalarda kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının sağlandığı hatırlatıldı.

"TÜRKİYE ÖRNEĞİ"

Aynı anazlide, "Türkiye'nin bir tartışma yeri olarak hizmet vermesi şaşırtıcı değil. Türkiye örneği, NATO üyesi olmanın, Ukrayna ve Rusya gibi savaş halindeki ülkelerle güçlü ilişkiler kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Aslında, Fransa bu arabuluculuk rolünde uzun süre bulunuyordu." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barışa dair ümitler yeşerdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe'de Rus ve Ukrayna heyetlerine hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Liderleriniz talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz' ifadelerini kullandı.


"TÜRKİYE LİDERLİK EDİYOR"

İngiltere basınından The Guardian gazetesinde, "Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yapmak için rekabet eden ülkelere liderlik ediyor" başlığıyla yayınlanan analizde de "Ukrayna'yı silahlandıran ve Rusya'ya yaptırım uygulamayacak olan NATO üyesine her iki taraf da saygı duyuyor." denildi.

Türkiye'nin arabuluculuk konusunda kazanan ülke olduğu belirtilerek, Türk diplomasisinin artan itibarına vurgu yapıldı.

"MACRON, PUTİN'İ ISRARLA ARIYOR AMA..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ısrarlı telefon görüşmelerini sürdürdüğü, ancak Rusları ve Ukraynalıları bir araya getiren tarafın Türk Dışişleri Bakanlığı olduğu ifade edildi.

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