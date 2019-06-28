Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trumptan G-20de dikkat çeken poz
ASYA

Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de dikkat çeken poz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken poz

Japonya'daki G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünya liderleriyle samimi fotoğrafları paylaşıldı. Erdoğan'ın, Trump, Putin ve Macron ile verdiği samimi pozlar dikkatleri çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Donald Trump - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde buluştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveden fotoğraflar paylaştı.

Donald Trump - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Altun’un sosyal medya hesabından paylaştığı 4 karede, Erdoğan’ın dünya liderleiryle samimi görüntüleri yer aldı. Bu liderler; ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’du.

Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi aile fotoğrafında yan yana
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump G-20 Zirvesi aile fotoğrafında yan yana

G20 Liderler Zirvesi başladı
EKONOMİ
G20 Liderler Zirvesi başladı
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