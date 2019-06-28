Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken poz

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri G-20 zirvesi için Japonya’nın Osaka kentinde buluştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveden fotoğraflar paylaştı.
Altun’un sosyal medya hesabından paylaştığı 4 karede, Erdoğan’ın dünya liderleiryle samimi görüntüleri yer aldı. Bu liderler; ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’du.
G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden... pic.twitter.com/pybSTA0iNQ
G-20 Osaka Liderler Zirvesi’nden... pic.twitter.com/pybSTA0iNQ— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 28 Haziran 2019