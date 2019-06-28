Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20'de dikkat çeken poz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken poz Japonya'daki G-20 zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünya liderleriyle samimi fotoğrafları paylaşıldı. Erdoğan'ın, Trump, Putin ve Macron ile verdiği samimi pozlar dikkatleri çekti.

Haber Merkezi 28 Haziran 2019, 07:37 Son Güncelleme: 28 Haziran 2019, 07:46 Yeni Şafak