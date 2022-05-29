Dünya Donald Trumptan NATO iddiası
AMERİKA

Donald Trump'tan NATO iddiası

Wyoming'de destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Donald Trump, NATO üyesi Avrupalı lider ile arasında geçen eski bir görüşmenin detaylarını açıkladı. Eski ABD Başkanı Trump, Rusya'yla çatışmaya girmeleri durumunda NATO üyelerine ABD'den koruma sağlanmayacağını söylediğini iddia etti.

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Haber Merkezi Diğer
Donald Trumptan NATO iddiası
Eski ABD Başkanı Trump.

Başkanlığı sırasında Avrupa Birliği'ndeki NATO üyesi ülkelere savunma harcamalarını arttırarak yüzde 2'lik hedefi yakalama çağrısında bulunan ve Avrupa'nın NATO bütçesinde kendi payına düşen katkıları sağlamadan ABD'nin kaynaklarını istedikleri gibi kullandığını ileri süren eski ABD Başkanı Donald Trump'tan NATO gündemine ilişkin açıklamalar geldi. Sputnik Türkçe’deki habere göre Wyoming'de destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada Trump, NATO'daki müttefiklere askeri harcamaları arttırmamaları durumunda Rusya'yla girecekleri muhtemel bir çatışmada ABD'nin koruma sağlamayacağını kaydetti.

  • Konuşmasında bir NATO üyesi Avrupalı liderle arasında geçen diyalogu aktaran Trump, "Suçlusunuz, milyarlarca dolar borcunuz var" ifadelerini kullandığını söyledi. "Bu, ödememizin tamamını almazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bu bizi korumayacağınız anlamına mı gelir?" sorusuna ise "Evet, sizi korumayacağız" yanıtını verdiğini ileri sürdü.

‘430 MİLYAR DOLAR ÖDEMEYE ZORLADIM’

Söz konusu diyalogun ardından Avrupalı liderlerden 'para aktığını' söyleyen Trump, "Onları NATO'ya 430 milyar dolar ödemeye zorladım" dedi.

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