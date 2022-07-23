​Duhok’ta 9 sivili PKK öldürdü: Iraklı lider net konuştu

Irak Meclisindeki Sünni es-Siyade Koalisyonu Başkanı Hamis Hançer, Duhok’ta sivillerin hedef alındığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Irak Meclisinde en geniş Sünni milletvekili sayısına sahip olan Hançer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Duhok olayında sinsi bir terör örgütü oyunu olduğunu ve saldırıyı bölgedeki terör mafyalarının yaptığını ifade etti. Terör mafyalarının ülke insanının canına kıyarak siyasi amaçlarına ulaşmak istediğini vurgulayan Hançer, ülkenin egemenliğinin korunması için Iraklıların tamamının birleşerek bu teröristlere karşı koymasını istedi. Irak hükümetinin terör unsurlarına karşı aciz kalmasını esefle karşılayan Hançer, tüm sınırların terör unsurları ve mafyalarından arındırılması gerektiğini kaydetti.

Duhok’a bağlı Zaho’da çarşamba günü yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı kınayan Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sivilleri hedef alan her saldırının karşısında olduğunu vurgulamıştı.

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Diyarbakır Barosu’na inceleme

Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak’ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinde sivillerin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin Diyarbakır Barosu’nun Twitter hesabından “TSK’yı suçlayan” paylaşımlar yapıldığını belirledi. Başsavcılık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle Diyarbakır Barosu yönetimi hakkında inceleme başlattı. Diyarbakır Barosu’ndan yapılan paylaşımda, “Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir” ifadelerine yer verilmişti.