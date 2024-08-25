Dünya Hizbullah lideri Nasrallah'ın saat 18.00'de vereceği mesaja odaklandı: İsrail-Lübnan arasındaki gerilim had safhada





İşte dakika dakika yaşananlar...

16:16 Hamas, İsrail' yönelik saldırılarından dolayı Hizbullah'ı kutladı

Hamas, İsrail'in içlerinde stratejik ve hassas hedeflere düzenlediği nitelikli büyük saldırı dolayısıyla Hizbullah'ı kutladığını ve İsrail'in Lübnan'daki gerilimi tırmandırmasını kınadığını duyurdu.Hamas, Hizbullah ile İsrail arasında bu sabah tırmanan gerilime ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.





14:29 BM'den İsrail ile Hizbullah'a gerilimi tırmandırıcı eylemlerden kaçınmaları çağrısı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL) ile Birleşmiş Milletler Lübnan Özel Koordinatörlüğü (UNSCOL), İsrail ordusunun Hizbullah'ın ülkesini hedef almayı planladığı iddiasıyla Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasının ardından tarafları gerilimi tırmandırıcı eylemlerden kaçınmaya çağırdı.UNIFIL ile UNSCOL'den sabah erken saatlerde İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasındaki gerilim sonrası ortak yazılı açıklama yapıldı.





13:00 İsrail basını: Hizbullah, Mossad merkezini vurmayı hedefledi

Hizbullah Hareketi'nin Beyrut'taki komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak Mossad merkezini vurmayı hedeflediği ancak İsrail’in "önleyici saldırısıyla" bu girişiminin engellendiği iddia edildi.Hizbullah Hareketi'nin Beyrut'taki komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak Mossad merkezini vurmayı hedeflediği ancak İsrail’in "önleyici saldırısıyla" bu girişiminin engellendiği iddia edildi.

10:44 Hizbullah: İsrail'in, direnişin saldırısını engelleme iddiaları gerçeklere aykırı

Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak başlattığı saldırıların İsrail tarafından önlendiğine dair iddiaların gerçeklere aykırı olduğunu belirtti. Hizbullah, Fuad Şükür suikastına misilleme olarak başlattığı saldırıların İsrail tarafından önlendiğine dair iddiaların gerçeklere aykırı olduğunu belirtti.





10:30 Nasrallah ne mesaj verecek?

Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah’ın saat 18.00’de bir açıklama yapması bekleniyor.

10:15 Beyrut uçuşları

Ürdün'ün ulusal havayolu şirketi Royal Jordanian, Beyrut uçuşlarını askıya aldığını bildirdi. a

09:43 İsrail heyeti, esir takası müzakereleri için Mısır'a gidecek

İsrail basınında çıkan haberlerde, Kahire'deki müzakerelere dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ın da aralarında bulunduğu İsrail heyetinin katılacağı belirtildi.





09:42 Beyaz Saray: Biden yakından takip ediyo r

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" ve "akşam boyunca ulusal güvenlik ekibiyle görüştüğü" bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, konuya ilişkin açıklama yaptı.





09:12 İsrail 100 savaş uçağı ile vurdu

İsrail ordu sözcülüğü, Lübnan'a bu sabah düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını belirterek, kuzey komutanlığı ve İsrail askeri istihbaratının tespit ettiği binlerce füzenin atılacağı rampaların hedef alındığını aktardı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze rampalarının çoğunun kuzeyi, bazılarının da İsrail'in merkezini vuracak şekilde konumlandığını kaydederek, 40 fırlatma noktasının vurulduğunu ifade etti.





08:41 Netanyahu'dan ilk açıklama

Netanyahu açıklamasında, Hizbullah'ın İsrail'i vuracağına yönelik aldıkları istihbarata dair tehdidi ortadan kaldırmak için proaktif biçimde hareket etmelerini talimatını verdiğini ve Lübnan'ın güneyine yönelik 'ŞALOM TEL AVİV' operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi.





08:31 Ben Guroin'da uçuşlar yeniden başladı

İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti.





08:30 Hizbullah saldırıları kamerada









08:05 Hizbullah 'İlk aşama tamamlandı' dedi

Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, “Allah’ın yardımıyla, ilk aşama başarıyla tamamlandı” ifadelerine yer verildi.

İnsansız hava araçlarının (İHA) İsrail'in askeri kışlalarını ve bölgelerini hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, 320 katyuşa füzesinin de İsrail’in Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan askeri kışlalarını vurduğu vurgulandı.









08:03 İsrail'de 48 saat OHAL ilan edildi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın "iç cephedeki durum" nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

Olağanüstü halin 48 saat boyunca geçerli olacağı ifade edildi.





07:37 Hizbullah'tan saldırı açıklaması

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Lübnan’ın güneyine "önleyici" saldırıların başlattıklarını açıkladı.





07:27 İsrail ABD'yi bilgilendirdi

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.





07:18 İsrail güvenlik kabinesi toplanıyor

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, bu sabah yerel saatle 7:00'de başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

Haberde, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın iç cephede halka kısıtlamalar getirilmesine izin veren "özel bir statü" ilan ettiği ifade edildi.





07:15 İsrail'de sirenler çalıyor

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırılara başlamasının ardından Hizbullah, İsrail’in kuzey bölgelerine füze ve roketli saldırı düzenledi.Ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde Dovev, Baram, Ein Yacov başta olmak üzere, birçok bölgede sirenler çalmaya başladı.Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’nun haberine göre, İsrail makamları, bölgede yaşayan vatandaşlara sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.





07:14 Ben Gurion tüm uçuşlara kapatıldı

İsrail’in Kanal 12 Televizyonu’nun haberine göre, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı başlatmasıyla eş zamanlı olarak Ben Gurion Havalimanı, tüm uçuşlara kapatıldı.









07.13: İsrail Lübnan'ın güneyine saldırı başlattığını duyurdu

Hagari, yaptığı açıklamada, “Az önce Lübnan’dan İsrail topraklarına füze ve roketli saldırılar düzenlendi. Bunun üzerine İsrail bölgelerinde sirenler aktifleştirildi” dedi.Hizbullah’ın geniş çaplı bir saldırı hazırlığında olduğuna dikkati çeken Hagari, İsrail ordusunun buna karşılık Hizbullah hedeflerini vurmaya başladığını vurguladı.







