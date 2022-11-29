Dünya Dünya Kupasına siyasi duruş Iraklılar ABD-İran maçında iki ülkeyi de desteklemiyor
ORTADOĞU

Dünya Kupası'na 'siyasi duruş': Iraklılar ABD-İran maçında iki ülkeyi de desteklemiyor

Bu akşam oynanacak İran-ABD karşılaşmasını izlemek için başkent Bağdat'ın işlek caddelerindeki kahvehanelerde bir araya gelen Iraklı futbolseverler, müsabakayı izlese de herhangi bir takımı desteklemeyeceğini belirtiyor. Maç öncesi yorumlarını paylaşan Gazeteci Adnan el-Fadli, İran ve Amerika maçını sırf Dünya Kupası diye ve spora olan sevgimden dolayı izleyeceğim. Ancak her iki ülke de Irak’a zarar verdiği için hiçbir takımı tutmayacağım. Irak’ın harabeye dönüşmesinin nedeni İran ve ABD’dir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Dünya Kupasına siyasi duruş: Iraklılar ABD-İran maçında iki ülkeyi de desteklemiyor
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Iraklılar, Dünya Kupası’nda ne İran'ı ne de ABD’yi destekliyor

Iraklı futbolseverler, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak İran-ABD maçında siyasi tutum takınarak hiçbir tarafı desteklemiyor.

Başkent Bağdat’ın merkezi Karrada’da bulunan kahvehanelerde bir araya gelen Iraklı futbolseverler, bu akşam saat 22:00’de oynanacak İran-ABD maçıyla ilgili görüşlerini AA muhabirine anlattı.

Iraklı gazeteci Adnan el-Fadli, “İran ve Amerika maçını sırf Dünya Kupası diye ve spora olan sevgimden dolayı izleyeceğim. Ancak her iki ülke de Irak’a zarar verdiği için hiçbir takımı tutmayacağım. Her iki ülkeye karşı olan siyasi tutumum da değişmeyecek. Irak’ın harabeye dönüşmesinin nedeni İran ve ABD’dir.” dedi.

Iraklı ressam Aziz Kadiri de siyasi tutum takınarak hiçbir ülke takımını desteklemeyeceğini aktararak, “Iraklı futbolseverler, ne ABD ne de İran takımlarını destekleyecek. Ben de siyasi tutum takınıyorum ve ne İran ne de ABD takımını destekleyeceğim. ABD bizi işgal etti ve ülkemize çok fazla zarar verdi. İran’ın da müdahaleleri Irak’a zarar verdi. Maçı izleyeceğim ama hiçbir tarafı tutmuyorum.” diye konuştu.

Iraklı genç Abdullah Ahmet de, “Dünya Kupası’nı izliyorum. Bugün İran ve ABD maçını da izleyeceğim ama hiçbir takımı tutmayacağım.” ifadelerini kullandı.

  • Hasan Cuburi ise, söz konusu maçı izleyeceğini ancak ne İran ne de ABD’yi destekleyeceğini söyledi. Cuburi, 2022 Dünya Kupası kapsamında Arjantin takımını tuttuğunu ifade etti.

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