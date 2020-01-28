Dünya Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs salgınıyla mücadelede Çine güveniyoruz
ASYA

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs salgınıyla mücadelede Çin’e güveniyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede bu ülkeye güvendiklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Çin'de ortaya çıkan salgını engellemek için çalışmalar sürüyor.
Çin'de ortaya çıkan salgını engellemek için çalışmalar sürüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Vuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCoV salgınıyla mücadaleyi ele almak üzere başkent Pekin’de Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

DSÖ’nün ve uluslararası toplumun Çin hükümetinin aldığı önlemleri takdir ettiğini belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Çin ile iş birliğini güçlendirmeyi umuyor, Çin’e gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduklarını tedarik etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

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Ghebreyesus, bazı ülkelerin vatandaşlarını Çin’den tahliye etme önerilerini takip ettiklerini kaydederek, DSÖ’nün bu tavrı savunmadığını, mevcut koşullarda soğukkanlılığın sürdürülmesi gerektiğini ve aşırı tepki göstermeye gerek olmadığı vurguladı.

Ghebreyesus, "DSÖ, Çin hükümetinin salgınla mücadele kabiliyetine tamamen inanıyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Vang ise DSÖ’nün Çin’e yönelik olumlu değerlendirmeleri ve ülkesinin salgınla verdiği mücadelede benimsediği önlemler konusunda emin olmasını takdir ettiklerini söyledi.

  • "Böyle bir zamanda Çin’i ziyaret etmeniz, sadece Çin’e olan desteğinizi göstermiyor, aynı zamanda Çin’e DSÖ ile iş birliğini güçlendirmesi konusunda motivasyon sağlıyor". ifadelerini kullanan Vang, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in merkezinde olduğu parti yönetimi ve sosyalist sistemin avantajlarıyla bu seferki salgınla mücadelede daha hızlı hareket ettiklerini, önlemlerin daha güçlü olduğunu belirtti.

"SALGINI YENME KONUSUNDA KAYNAKLARIMIZ VAR"

Wang "Bu salgını bir an önce yenme konusunda inancımız, öz güvenimiz tam, kaynaklarımız var." vurgusu yaptı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybı 106'ya, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 4 bin 515'e yükselmişti.

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