Dünyanın ilk çok rollü insansız savaş uçağı: Akıncı Bayraktar

Saffet Özdemir

Dünya medyasında savunma sanayi üzerine yayım yapan kuruluşlar, Türkiye’nin savunma gücünün üzerine yazılar yayımlamaya devam ediyor. Son olarak savunma sanayi ve askeri konularla ilgili içerik üreten Oryx Blog isimli sitede “Sonsuz Olasılıklar - Bayraktar Akıncı'nın Çok Rollü Silah Dizilimi” başlıklı bir yazı yayımlandı.

Yazıda "10 yılda kaç adet Hassas Güdümlü Mühimmat tasarlayabilirsiniz? " sorusundan hareketle Türkiye’nin 10 yılda tasarladığı füze ve mühimmatlara yer verildi. Akıncı'ya ilişkin şunlar söylendi:

"Çok rollü"

"Bayraktar Akıncı, dünyanın ilk üretim çok rollü insansız savaş uçağıdır. Akıncı'nın tartışmasız en yenilikçi yönü, yerli Bozdoğan IR güdümlü AAM ve Gökdoğan BVRAAM'lerinden oluşan havadan havaya füzeleri kullanma yeteneğidir. Bir başka yeni özellik de, düşman komuta noktalarına, SAM bölgelerine, sertleştirilmiş sığınak gemilerine veya hassas bir vuruş gerektiren diğer herhangi bir hedefe karşı kullanılmak üzere tasarlanmış 275+km menzilli SOM seyir füzeleri ailesini kullanma yeteneğidir.

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Oryx Blog'da yer alan mühimmat listesi.

SOM'lar, MAM, Kuzgun, Teber, LGK, KGK ve (L)HGK hassas güdümlü mühimmat ailesinin yanında görev yapacak. Bu mühimmatlar, yerel olarak üretilen Mark-82, Mark-83 ve Mark-84 genel maksat bombalarıyla eşleştirilmiş, yerli olarak tasarlanmış güdüm kitlerinden oluşuyor. Bu mühimmatları yerleştirmek için Akıncı, sekiz adede kadar kanat altı ve gövdesinin altında bir tane olmak üzere toplam dokuz sert noktaya sahiptir. İkincisi, (L)HGK-84, NEB-84 ve SOM seyir füzelerinden oluşan Akıncı'da taşınmaya hazır en ağır mühimmatı taşıyacak.

Aşağıda belirtilen liste, çeşitli tipteki güdümlü mühimmatların yeni platformdan kullanım için doğrulandıktan sonra, Akıncı'nın silah yüklemesine tam bir genel bakış olarak görülmelidir. Bayraktar Akıncı tarafından konuşlandırıldığında silahların tahmini menzili parantez içinde belirtilmiştir.

Türkiye'den temin edilecek

Bayraktar Akıncı'yı satın almak isteyen ülkeler için, tüm bu güdümlü mühimmatların doğrudan Türkiye'den temin edilebileceği gerçeği kesinlikle takdir edilecektir. Ayrıca, UCAV'ın mühimmat konusunda NATO standartlarına bağlı olması, Ukrayna, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerin de yerli tasarımlı mühimmatlarını Akıncı'ya entegre edebilmeleri anlamına geliyor.

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