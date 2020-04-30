Dünyayı korkutan yeni salgında son 5 haftada 39 kişi öldü: Hayvandan insana geçiyor

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Vatandaşların dışarı çıkmadığı İstanbul'da papağanlar görüntülendi

Yeni tip koronavirüs dolayısı ile vatandaşların dışarı çıkamadığı İstanbul’da park ve bahçelerde sessizlik hakim oluyor. İnsanların boşluğunu kuş seslerinin süslediği bir bahçede papağanların aşkı izleyenleri gülümsetti. Papağanların gagaları ile birbirini severek okşadığı görüldü.