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Dünya Dünyayı korkutan yeni salgında son 5 haftada 39 kişi öldü Hayvandan insana geçiyor
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Dünyayı korkutan yeni salgında son 5 haftada 39 kişi öldü: Hayvandan insana geçiyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle son 5 haftada 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Lassa ateşi can almaya devam ediyor.
Lassa ateşi can almaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Aliyu Maigoro, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde son 5 haftada 342 Lassa ateşi vakası görüldüğünü ve 39 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

BİNE YAKIN VAKA TESPİT EDİLDİ

Maigoro, hükümetin salgınla mücadele kapsamında ücretsiz tedavi başlatıldığını kaydetti.

  • Ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde bine yakın Lassa ateşi vakası tespit edildi ve 185 kişi yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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