Dünya Düzensiz göçmen faciası Libya Çölünde 20 kişi susuzluktan hayatını kaybetti
AFRİKA

Düzensiz göçmen faciası: Libya Çölü'nde 20 kişi susuzluktan hayatını kaybetti

Libya'nın güneyindeki Sahra Çölü bölgesinde 20 düzensiz göçmen ölü bulundu.

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Haber Merkezi AA
Düzensiz göçmen faciası: Libya Çölünde 20 kişi susuzluktan hayatını kaybetti
Arşiv - Libya Çölü'nde 20 düzensiz göçmen susuzluktan hayatını kaybetti.

Libya ilk yardım ve acil servis ekibi sözcüsü Usame Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, çölde susuzluktan hayatını kaybeden 20 göçmenin cesetlerini bir arabanın içinde bulduklarını söyledi.

Ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, aracın Libya Çölü'nde Kufre kentinin 320 kilometre güneybatısında ve Çad sınırından 120 kilometre uzakta bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "aracın teknik bir arıza nedeniyle çölün ortasında kalmasının muhtemel olduğuna" işaret edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre düzensiz göçmenlerin ölümlerinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiği tahmin ediliyor.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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