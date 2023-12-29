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Dünya

Ebu Ubeyde'den yeni esir takası için şart: Saldırılar tamamen durmalı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yayınladığı sesli mesajda, terör devleti İsrail ile yeni bir esir takası olmayacağını söyledi. "Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok" diyen Ubeyde, "Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü" ifadelerini kullandı.

00:11 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 00:35 - 29/12/2023 Cuma
IHA
Ebu Ubeyde (Foto: Arşiv)
Ebu Ubeyde (Foto: Arşiv)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 83'üncü günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sesli mesaj yayınladı.

Ubeyde mesajda, Hamas'ın önceliğinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, hiçbir şeyin bundan daha önemli olmadığını vurguladı.

Ebu Ubeyde'den yeni esir takası için şart: Saldırılar tamamen durmalı

İsrail saldırıları sona ermeden yeni bir esir takası anlaşması olmayacağını yineleyen Ubeyde, “Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok” şeklinde konuştu.

İsrail'in 825 aracı imha edildi

İsrail ordusuna yönelik saldırılara ait bugüne kadar yayınladıkları görüntülerin sadece buzdağının görünen kısmı olduğunu aktaran Ubeyde,
“Gazze'ye yönelik saldırının başlamasından bu yana 825 İsrail aracı imha edildi”
dedi.

Dünyaya tepki: Vicdansız suçlular ve aciz seyirciler

Filistin halkının bu savaştan başı dik olarak çıkacağını ifade eden Ubeyde,
"Dünya, vicdansız suçlular veya aciz seyirciler olmak üzere ikiye bölündü. İsrail işgaline yüzyılın darbesini indirdik ve dünyaya hak ve özgürlük talep eden bir halk olduğumuzu gösterdik”
diye konuştu.

Aksa Tufanı Operasyonu'nun Siyonist İsrail'i yok olma yoluna soktuğunu belirten Ubeyde, “Haklarımızın elimizden alındığını bildiğimiz için mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



#Gazze
#İsrail
#Ebu Ubeyde
#Hamas
#Filistin
35 dakika önce
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