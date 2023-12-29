İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 83'üncü günde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, sesli mesaj yayınladı.
Ubeyde mesajda, Hamas'ın önceliğinin Filistin halkına yönelik İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu belirterek, hiçbir şeyin bundan daha önemli olmadığını vurguladı.
Ebu Ubeyde'den yeni esir takası için şart: Saldırılar tamamen durmalı
İsrail saldırıları sona ermeden yeni bir esir takası anlaşması olmayacağını yineleyen Ubeyde, “Halkımıza yönelik saldırganlık tamamen durmadan kabul edebileceğimiz hiçbir anlaşma yok” şeklinde konuştu.
İsrail'in 825 aracı imha edildi
Dünyaya tepki: Vicdansız suçlular ve aciz seyirciler
Aksa Tufanı Operasyonu'nun Siyonist İsrail'i yok olma yoluna soktuğunu belirten Ubeyde, “Haklarımızın elimizden alındığını bildiğimiz için mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.