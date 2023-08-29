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Dünya

El Bab umut dolu

Türkiye’nin terörden arındırdığı Suriye'nin El Bab bölgesinde hayat normale döndü. Bomboş olan sokaklar artık insanlarla dolu. Dükkanlar açık. Hem halk hem de esnaf, bölgedeki canlılıktan memnun. El Bab, diğer bölgeler için de umut oldu.

Canberk Doğan
04:00 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
El Bab.

El Bab.

Türkiye’nin terörden arındırdığı el-Bab‘da hayat hızlı bir şekilde normale dönüyor. Önceki yıllarda bombalı saldırılar nedeniyle bomboş olan sokaklar artık el-Bab halkı ile dolu. Bölgedeki kültürel ve sosyal aktivitelerin canlanması için de Türkiye tarafından çalışmalar yapılıyor. Bunun en net yansıması ise bölgedeki Yunus Emre Enstitüsü sayesinde Türkçe konuşan çocuklar.

SOKAKLARDA HAYAT NORMAL

İç savaşın etkilerinin ciddi oranda bitme noktasına geldiği El Bab’da hayatın normale döndüğünün en net göstergelerinden bir diğeri ise kadınların rahat bir şekilde sokaklarda dolaşabilmesi. Savaş zamanında sokağa adım atamayan kadınlar, Türkiye’nin çabalarıyla normalleşen bölgede daha rahat bir yaşam sürüyor. Halk, normal yaşantısını sürdürürken bölgedeki dükkanların tamamına yakını açık durumda. Hepsi hizmet veriyor. Savaş nedeniyle binaların durumu kötü ve hasarlı olsa da halk bu duruma pek aldırış etmiyor. Bölgeye son bombalı saldırı geçtiğimiz ay yapıldı.

SOSYAL HAYATTA TÜRKİYE DESTEĞİ

Türkiye, bölgede savaşın izlerinin unutulması için de yoğun çaba gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Merkezi ve Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı millet bahçesi bölgede sosyalliğin artmasına katkı sağlıyor. Özellikle çocukların sosyal hayata yeniden adapte olması konusunda Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe eğitimi, resim, tiyatro, zekâ oyunları, müzik, okuma ve çeşitli kültürel etkinlikleri ile katkı sağlanıyor. Bölgede bulunan camilerin yapımı ve restorasyonunu da Türkiye üstlenmiş. Şehir merkezinde bulunan 8 camiyi savaş izlerinden temizleyerek eski haline getirdi.

Bölge esnafı yeniden canlanan şehirden ve işlerini yapabilmekten çok memnun. Bölgede genellikle kasap, berber, manav, motor tamircisi, benzin, kıyafet mağazası ve kuyumcu bulunuyor.

Halk normale dönüşten mutlu

Bölgede yaşayan Musab Cabbuli, “El Bab’da hayatımız yavaş yavaş normale dönüyor. Burada dükkânlar açıldı, satış yapılıyor. Hayatın devam ettiğini görmek de ayrıca mutlu ediyor. İlerleyen süreçte daha da iyi olmasını bekliyorum” diye konuştu. Yunus Emre Enstitüsü Suriye Koordinatörü Fikret Çıtak da, “Bu bölgenin toparlanması ve Türkiye’nin Suriye’nin yanında olduğunu göstermesi çok önemli. Buradaki çocukların normal hayatına yeniden adapte olması ve kültürel etkinliklerle savaşın izlerini unutmaları çok değerli. Elimizdeki kültür kazmasını burada nereye vurursak vuralım buradan ecdadımızın tarihi fışkırıyor” dedi.





#Suriye
#El Bab
#Türkiye
#İnsani Yardım
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