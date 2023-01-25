El-Ezher İsveç ve Hollanda ürünlerini boykot çağrısında bulundu

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El-Ezher Üniversitesi
Mısır'daki El-Ezher Üniversitesi tüm Müslümanları Hollanda ve İsveç ürünlerini boykot etmeye çağırdı.
Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki bütün Müslümanların, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı güçlü bir duruş sergileyerek Hollanda ve İsveç hükümetlerine uygun bir yanıt vermesi gerektiği belirtildi.
Arap ve Müslüman halklara Hollanda ve İsveç ürünlerini boykot etme çağrısı yapılan açıklamada, özellikle çocukların ve gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Moritanya'nın başkenti Novakşot'taki "Merkez Tekvin el-Ulema" (Alim Yetiştirme Merkezi) Başkanı Muhammed el-Hasan ed-Dedo da İsveç ürünlerine boykot çağrısında bulunmuştu.
Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirdiği eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
Hollanda'da ırkçı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld de 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.