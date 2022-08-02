Dünya El Kaide liderinin öldürülmesinden sonra ABDli yetkililerden açıklama geldi İki füze atıldı
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El Kaide liderinin öldürülmesinden sonra ABD'li yetkililerden açıklama geldi: İki füze atıldı

Dün gece ABD tarafından düzenlenen drone saldırısıyla öldürülen El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri'ye yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. İki füze atıldığını söyleyen ABD'li yetkili, Hiçbir bireyi öldürmediğimize istihbarat kaynaklarımız ve yöntemlerimiz sayesinde eminiz'' açıklamasında bulundu.

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El Kaide liderinin öldürülmesinden sonra ABDli yetkililerden açıklama geldi: İki füze atıldı
El Kaide lideri Eymen El Zevahiri

Zevahiri'nin öldürülmesinden sonra açıklama yapan ABD'li yetkililer, "Öldürülen Eymen el Zevahiri'ye iki füze atıldı. El-Zevahiri haricinde başka hiçbir bireyi öldürmediğimize istihbarat kaynaklarımız ve yöntemlerimiz sayesinde eminiz” dedi.

Zevahiri'nin ailesi zarar görmedi

Yetkili, Zevahiri'nin aile üyelerinin saldırı sırasında güvenli evin diğer bölgelerinde bulunduğunu, hedef alınmadığını ve zarar görmediğini de sözlerine ekledi. Yetkili, “Saldırıda sivillerin zarar gördüğüne dair hiçbir işaretimiz yok. Sivillere zarar vermemek için mümkün olan her türlü önlemi aldık” açıklamasında bulundu.

  • Yetkili, Taliban üyelerinin saldırıdan sonra Zevahiri'nin bölgedeki eski varlığını gizlemek için tedbir aldığını, eşini ve çocuklarını başka bir yere götürmek için hızla harekete geçtiğini söyledi.

Zefahiri'nin evi
Zefahiri'nin evi

Yetkili, “Saldırıdan birkaç saat sonra çevredeki güvenli eve erişimi kısıtlamak için ortak bir çaba sarf ettik. Zevahiri'nin kullandığı güvenli ev artık boş” ifadelerini kullandı.

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