Eli kanlı İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlediği baskında altı Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı

Suudi Arabistan'da bir kamyonun camiye dalması sonucu 5 kişinin yaralandığı ve camide maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Al-Rawabi semtinde bir kamyon şoförü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii'ne daldı. Meydana gelen kazada camide namaz kılan 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.