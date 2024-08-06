Elon Musk'ın sözleri İngiltere'yi karıştırdı

Başbakanlık Sözcüsü, Elon Musk'ın X hesabından, eylemcilerin polise havai fişek attığını gösteren videoya 4 Ağustos'ta yaptığı "İç savaş kaçınılmaz" yorumu ve diğer paylaşımlarının, "hiçbir haklı gerekçesi olmadığını" bildirdi.





Sözcü, "sosyal medya şirketlerinin yapabileceği ve yapması gereken daha çok şey olduğuna" dikkati çekerek, bu şirketlerin suç faaliyetlerinin internette paylaşılmamasını sağlama sorumluluğu bulunduğunun altını çizdi.





İngiltere Adalet Bakan Yardımcısı Heidi Alexander da Musk'ın yorumlarını, "tamamen haksız" ve "oldukça içler acısı" olarak niteledi.





Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk'ın, İngiltere geneline yayılan aşırı sağcıların şiddet eylemlerine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın açıklamasına yaptığı yorumlar tepki çekmişti.









Olaylar nasıl başladı?





İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki saldırgan, 3 çocuğun öldüğü, 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.





Sosyal medyada saldırganın kimliğiyle ilgili yayılan spekülatif haberler sonucu Southport'taki aşırı sağcılar polisle çatışarak Southport İslam Toplumu Camisi'ne taşlı saldırı düzenledi. Burada polisle de çatışan aşırı sağcılar, çok sayıda polisin yaralanmasına neden olurken polis minibüsünü de ateşe verdi. Southport'taki olaylar nedeniyle 53 polis ve 3 polis köpeği yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.





Aşırı sağcı şiddet olayları, 2 Ağustos'ta ülkenin doğu kıyısındaki Sunderland'e sıçradı. Kentteki Masjid-e Anwaar-e Madinah Camisi'nin dışında toplanan aşırı sağcı kalabalık polisle çatıştı. Kalabalık, kentteki polis karakolunu ateşe verirken bazı kamu kuruluşlarını da yakmak istedi. Yaşananlar nedeniyle 3 polisin yaralandığı kentte 10 aşırı sağcı gözaltına alındı.





Sunderland'le aynı gün Hartlepool, Liverpool, Glasgow ve Dover'de de aşırı sağcılar, kent meydanlarında ve camilerin önlerinde toplandı.





3 Ağustos'ta Bristol, Hull, Blackpool, Stoke-on-Trent ve Blackburn'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 İngiliz kentiyle Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki 4 farklı noktada aşırı sağcılar sokaklara indi. Bu kentlerde göçmenlere ait iş yerleri, camiler, polis araçları ve çevik kuvvet memurlarına saldıran 92 aşırı sağcı gözaltına alındı.





4 Ağustos'ta Weymouth, Middlesbrough ve Rotherham kentlerinde toplanan aşırı sağcılar, yine göçmenleri ve Müslüman toplumu hedef aldı. Rotherham'da düzensiz göçmen ve sığınmacıların tutulduğu otelin önünde bir araya gelen aşırı sağcılar, binaya taş ve sandalye gibi yabancı maddeler attı.





Bu kentlerde aşırı sağcılar, yer yer karşıt görüşlü gruplar, dini ve ticari yapıları korumaya çalışanlarla da karşı karşıya geldi. Özellikle Hull ve Stoke-on-Trent'te iki aşırı sağcının bıçaklandığı haberi, olayların şiddetlenmesine neden olurken polis, bu haberlerin yalan olduğunu duyurdu. Blackpool ve Manchester'da eylemlerin sona ermesi çağrısı yapan polis, yeniden toplanmayı da yasakladı.







