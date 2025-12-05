Enkaz yeni evlerin tuğlası olacak

Gazze’de iki yıl boyunca soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, bu süreçte en fazla hedef aldığı bölgelerden biri olan Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı’nı adeta haritadan sildi. İsrail saldırıları hâlâ daha düşük yoğunlukta da olsa sürerken 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes sonrası Cibaliye Kampı sakinleri de bölgeye dönmeye başladı. Yerel halk, bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için kendi imkanlarıyla çalışıyor. Altyapının yok edildiği ve insani yardım girişine izin verilmediği Cibaliye’deki son durumu Cibaliye Belediye Başkanı Mazin Neccar, Yeni Şafak’a anlattı. Neccar, “Cibaliye’nin sokakları, su kuyuları, yolları, ticari merkezleri neredeyse tamamen yok edildi. Ama halkımız hâlâ umudunu kaybetmedi” dedi.

Mazin Neccar

SU KUYULARI BİLE YOK EDİLDİ

Neccar, yerel halkın kendi imkanlarıyla yıkılan evlerini inşa etmeye çalıştığını ancak bunun için imkanların neredeyse hiç olmadığını belirttiği açıklamasında, “Hayat enkazın altında bile devam ediyor. Adım adım Gazze’yi ayağa kaldıracağız” dedi. İsrail saldırıları yüzünden bölgedeki 36 ana su kuyusu ve 200 küçük kuyunun yok edildiğini, 3 ana su deposunun kullanılamaz hale geldiğini anlatan Neccar, 36 kilometrelik yolun tahrip olduğunu, 5 büyük atık su pompasının çalışmaz durumda olduğunu, su ve kanalizasyon şebekelerinin büyük bölümünün işlevsiz kaldığını, 5 bin ticari dükkan ve fabrikanın yıkıldığını, 80 bin konutun ağır hasar aldığını veya tamamen yıkıldığını kaydetti.

PROJELER HAZIR DESTEK BEKLİYORUZ

Cibaliye’yi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Neccar, hazırladığı projelerin dünyaya duyurulması için WhatsApp grubu kurup uluslararası isimleri ekleyerek, destek ve yardım talebinde bulunduklarını belirtti. Su, elektrik ve kanalizasyon gibi temel altyapı hizmetlerinin hâlâ büyük oranda felç durumda olduğunu bildiren Neccar, bu altyapının yeniden inşası için uluslararası kuruluşlardan, bağışçılardan ve sivil toplumdan destek beklediklerini söyledi.

ALTYAPI VE GÜVENLİK ENGELLERİ

Belediye’nin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Neccar, “Özel ve devlet arazilerini kiralayarak beş büyük barınma kampı kurmayı planlıyoruz. Ancak çadırlar hâlâ gelmedi, gelen az sayıdaki Mısır çadırının kalitesi de yeterli değil” diye konuştu. Bölgede yıkıntıların kaldırılması için de özel bir strateji uygulandığına değinen Neccar, “Enkaz deniz kıyısına taşınıyor ve buradan balıkçı limanının geliştirilmesinde, tarımsal yolların döşenmesinde ve tuğla üretiminde kullanılacak. Biz her enkaz parçasını, geleceğin temeli olarak görüyoruz” cümlelerini sarf etti. Neccar, çalışmaları engelleyen en büyük faktörün güvenlik olduğunu vurgulayarak, “Belediye sınırlarımızın yüzde 60’ı ateş hattı içinde ve sarı hat içinde bulunuyor. Bu durum tüm çalışmaları ciddi şekilde kısıtlıyor. Ama halkımızın topraklarına, yıkılmış evlerine bağlılığı inanılmaz. İnsanlar enkazın içinde bile umutla bekliyor” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK DESTEĞE DE İHTİYAÇ VAR

Cibaliye halkının psikolojik ve sosyal destek ihtiyacının büyük olduğunu ifade eden Neccar, “İnsanlarımız hem barınma hem de travma ile mücadele ediyor. Ama dayanıklılıkları şaşırtıcı. Enkazın içinde bile yaşamı yeniden kurmak için çabalıyorlar” dedi. Belediye başkanı, uluslararası topluma ve Türkiye’ye acil çağrısını şöyle iletti: “Gazze yalnız değil. Bu yıkımı durdurmak ve yeniden inşayı hızlandırmak için desteğinize ihtiyacımız var. İnsanlarımızın hayatlarını yeniden kurabilmesi için acilen yardım gönderin. Hayat enkazın altında bile devam ediyor.

Biz adım adım, sabırla ve halkımızın azmiyle Gazze’yi yeniden ayağa kaldıracağız.”















