Enkaz yığınları patlayıcı tarlası

İşgalcilerin iki yılı aşkın süredir süren saldırılarında Gazze Şeridi’nde yaklaşık 20 bin patlamamış mühimmat bulunduğu bildirildi. Gazze İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, işgalcilerin binlerce evi, altyapıyı ve hayati tesisleri yıkması sonucu bölgede yaklaşık 65 ila 70 milyon ton moloz oluştuğu ifade edilerek, Gazze Şeridi’nin “adeta bir mayın tarlasına” dönüştüğü vurgulandı. Gazze İnsan Hakları Merkezi, patlamamış mühimmatın temizlenmesinin 20 ila 30 yıl sürebileceğini belirtti. İşgalcilerin soykırım kalıntıları nedeniyle şu ana kadar en az 53 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.