Erdoğan Bakü’den dünyaya net mesaj verdi: Kimseye verecek tek karış toprağımız yok

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de “Bizim yanımızda daim kardeşlerimiz vardır. Bu kardeşlik desteğini her zaman hissediyoruz. Selçuk Bayraktar’ı da selamlamak istiyorum. Selçuk Bayraktar gençler için örnektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Teknofest Azerbaycan’ı festivalin üçüncü gününde birlikte ziyaret etti. Erdoğan, yurt dışında ilk kez Azerbaycan’da gerçekleşen festivale verilen önemin bir ifadesi olarak Azerbaycan’a eşi Emine Erdoğan, çok sayıda bakan ve kalabalık bir heyetle geldi.

Festivalde Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar da birer konuşma yaptı. Töerende konuşan Erdoğan, bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen bir milletin evladı olarak Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü tebrik etti.

KARABAĞ ZAFERİ EN SON DESTANIMIZ

Erdoğan, haksızlık karşısında susanlardan olmadıklarını ve olmayacaklarını dile getirerek “Bizim kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz olmadığı gibi, habis niyetlilere verecek tek karış toprağımız da yoktur, olmayacaktır çünkü biz tesadüflerin bir araya getirdiği insanlar değil, tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle büyük bir milletin evlatlarıyız” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST KUŞAĞI GÜZEL PROJELERE İMZA ATTI

TEKNOFEST’i yurt dışında ilk defa can Azerbaycan’da düzenlemenin heyecanı ve haklı gururunu paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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“Azerbaycan gençliğinin becerilerini, yeteneklerini sergilemesi ve geliştirmesi için burası önemli bir platform özelliği taşıyor. TEKNOFEST yarışmalarında çalışmalarıyla dereceye giren siz gençlerimiz yarının insansız hava araçlarını, yapay zekalarını, dijital teknolojilerini üreten ve geliştiren bilim insanları olacaksınız. Azerbaycan’la birlikte daha nice projelerde gençlerimize yeni ufuklar açmayı ve milli teknoloji hamlemizi birlikte gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. TEKNOFEST Azerbaycan’da, Türk Devletleri Teşkilatı’ndan davetli misafirlerimizin de yer alması bahtiyarlığımı daha da artırıyor. Türk dünyasının, en yeni teknolojileri üretecek genç nesillerle çığır açacak atılımlar gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. TEKNOFEST kuşağı, bugüne kadar Türkiye’de son derece güzel projelere imza attı. Azerbaycan’da da aynı başarıyı yakalayacağımızdan şüphe duymuyorum.

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Akıncı, SİHA’ların zirve noktası

Erdoğan ve Aliyev tören sonrası festival alanında Baykar standını ziyaret etti. İki cumhurbaşkanı, burada sergilenen Akıncı TİHA’yı birlikte imzaladı. Ardından Taksi Dronu Cezeri hakkında Selçuk Bayraktar’dan bilgi aldılar. Törende yaptığı konuşmada SİHA’ların önemini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: “Burada Selçuk kardeşime, ağabeyine, Bayraktar ailesine, özellikle bu Akıncı, zirve noktasında olan bir SİHA. İstanbul’dan buraya non-stop uçmak suretiyle o da bir rekora imza attı. Tabii çok daha farklı gelişmeler inşallah olacak.”

Bölgede yeni sayfa açma zamanı geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şuşa Beyannamesi’nde belirttikleri üzere, savunma sanayi alanında ortak araştırma ve üretim faaliyetleri gerçekleştirilmesi yönünde gayretlerin kararlılıkla sürdüğünün altını çizdi.Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğine işaret eden Erdoğan, “Hedefimiz kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması, kalkınmanın hızlanmasıyla bölgemizde istikrarın perçinlenmesidir. Bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi için Azerbaycan’la yakın dayanışma, temas ve koordinasyonumuzu sürdüreceğiz. Mevla yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye bize güç katıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı konuşmada Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının önemin vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin parlak bir tarihe sahip olduğunun altını çizen Aliyev, Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl törenlerinde Türk ve Azerbaycan askerlerinin omuz omuza geçit törenine katıldığını anımsattı.

SADECE İLERİYE GİDECEĞİZ

Aliyev, Erdoğan’la kendisinin örnek teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Biz, ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye götürüyoruz. Türkiye’nin artan gücü bize de güç katıyor. Biz, birbirimize güç katarak dünya çapında bir güç merkezine dönüştük. Türkiye’nin başarılı gelişmesi her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan’la bağlantılıdır. Ben de her zaman ülkemin ve halkımın çıkarları için çalıştım. Bizim aramızdaki kardeşlik, Türk ve Azerbaycan halklarına örnek teşkil etmelidir. Bir kez daha aziz kardeşime ve Türkiye’den gelen değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan, bundan sonra da yükselen çizgide sadece ve sadece ileriye gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği. Karabağ Azerbaycan’dır.”

TB-2 ‘Şuşa’ çağrı adıyla havalandı

Karabağ Savaşı kahramanı Bayraktar TB-2’nin “Şuşa” çağrı adıyla alana girmesiyle başlayan gösterilerde Azerbaycan savaş uçakları Azerbaycan bayrağının renklerini göklere kazırken Türk Yıldızları da gökyüzüne ay ve yıldız çizdi. Türkiye’nin gösteri uçağı Solo Türk sahneye, Akıncı TİHA ile birlikte girdi. Akıncı TİHA göründüğünde katılımcılar büyük heyecan yaşadı.



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Milletimize güvenin

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, burada yaptığı konuşmada gençlerin, yaptıkları işlerde ısrarcı olmaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Sevgili gençler, memleketimizi sevmekten asla vazgeçmeyin. Memleketinize, insanlarınıza fayda sağlamayan işlerin kalıcı olmayacağını bilin. Benim için en önemli olan şeylerden biri, Türk dünyasının kalkınması ve Türk gençlerinin bilimde en ön sıralarda yer almasıdır. Mardin-Savur’dan gelen ve okuma yazma dahi bilmeyen bir ailenin çocuğuna bu şansı veren milletimize güvenin. Memleketimizin, memleketimiz dediğim zaman ben hem Türkiye hem Azerbaycan’ı kastediyorum, yükselmesi için çok ama çok çalışın. İşler yolunda gitmediğinde dahi düzeltmek için mücadele edin. İnatçı olun ve yenilgiyi asla kabul etmeyin.”

40 yaşına kadar günde 18 saat çalıştığını söyleyen Sancar, çalışmanın iyi hissettireceğini vurguladı.

Bize düşendurmadan çalışmak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan’ın Seçkin Gözlemci Günü’nde yaptığı konuşmada dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da yapıldığını belirtti.

Bayraktar, TEKNOFEST’in bağımsızlığı, kardeşliği, bilimi ve ahlakı düstur edinen bir ruh olduğunu söyledi.

Bu ruhun Türkiye ve Azerbaycan’ı tam bağımsız ve müreffeh kılacağını vurgulayan Bayraktar, “TEKNOFEST, semalarımızı, denizlerimizi, topraklarımızı koruyup yeşertecek yüksek teknolojiyi tüm toplumla birlikte geliştirme seferberliğidir. Dün ilk kez görmenin nasip olduğu işgalden azat olmuş kadim şehrimiz Şuşa’da, Çıdır düzünde, o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken bu ruhu daha da derinden hissettim. ‘TEKNOFEST’i neden yapıyoruz?’ diye sorduğum üniversite öğrencisi genç bir kız kardeşim bu ruhu ifade etti. Dünya Türkün gücünü görsün, yerini bilsin” diye konuştu.

Bayraktar, yola çıkarken “bir uşak gelsin, bir tayyareye değsin, belki o ülkelerimizi müdafaa edecek insansız hava araçlarını, tayyareleri hazırlayacak” diye anlatmaya çalıştıkları TEKNOFEST’in mottosunun artık zihinlerde yer ettiğini belirterek, “Bundan sonra bize düşen Türk uşaklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim, bu ruhtan aldıkları feyz ile ilerleyecek, tam bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklardır” dedi.

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