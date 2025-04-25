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Ermeni lobisinden Trump’a 'sözde soykırım' tepkisi: Türkiye baskısına boyun eğdin

Ermeni lobisinden Trump’a 'sözde soykırım' tepkisi: Türkiye baskısına boyun eğdin

Yeni Şafak
09:4225/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
AA
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Trump, Biden’ın izinden gitmedi, “Büyük Felaket” dedi. ANCA, ABD Başkanı Trump'ı Türkiye’nin baskısına boyun eğmekle suçladı.


ABD’deki en büyük Ermeni lobisi olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, eski Başkan Donald Trump’a tepki gösterdi. ANCA, Trump’ın “soykırım” ifadesini kullanmamasını kınayarak, Türkiye'nin baskılarına boyun eğdiğini savundu.

ANCA'dan sert suçlama


Lobinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trump’ın 1915 olaylarıyla ilgili kullandığı “Büyük Felaket” (Meds Yeghern) ifadesi yetersiz bulunarak eleştirildi. ANCA Yöneticisi Aram Suren Hamparian,
Trump’ı geri adım atmakla
suçladı. Hamparian ayrıca, ABD yönetimini Türkiye ve Güney Kafkasya politikasını gözden geçirmeye çağırdı.

Trump, Biden’dan farklı konuştu

Trump, başkanlığı döneminde olduğu gibi bu yıl da 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmadı. Eski Başkan Joe Biden ise 2021’den itibaren bu ifadeyi resmi açıklamalarda kullanarak Ermeni lobisinin taleplerine destek vermişti.


Dışişleri’nden net mesaj

ABD Başkanı’nın açıklamasından hemen önce bir değerlendirme yayımlayan Türk Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin 1915 olaylarını siyasi çıkar aracı olarak kullanma çabalarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,
“Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz”
denildi.




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