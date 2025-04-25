Ermeni lobisinden Trump’a 'sözde soykırım' tepkisi: Türkiye baskısına boyun eğdin

ABD’deki en büyük Ermeni lobisi olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, eski Başkan Donald Trump’a tepki gösterdi. ANCA, Trump’ın “soykırım” ifadesini kullanmamasını kınayarak, Türkiye'nin baskılarına boyun eğdiğini savundu.

Trump, başkanlığı döneminde olduğu gibi bu yıl da 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmadı. Eski Başkan Joe Biden ise 2021’den itibaren bu ifadeyi resmi açıklamalarda kullanarak Ermeni lobisinin taleplerine destek vermişti.