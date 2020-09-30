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Ermeni ordusunun karargahı ve komutanları imha edildi: Büyük çöküş!

Büyük çöküş

Karabağ’da provokasyon Ermenistan’a pahalıya mal oldu. Azerbaycan, Karabağ’daki Ermeni ordusunu fiilen çökertti. 1 motorlu piyade alayı, 1 tabur ve 1 karargah tamamen imha edildi. SİHA’ların vurduğu tank ve askeri araç sayısı 100’ü aştı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Karabağ’da sivilleri hedef alan Ermenistan, Türkiye’nin desteğiyle büyük hezimete uğruyor.
Karabağ’da sivilleri hedef alan Ermenistan, Türkiye’nin desteğiyle büyük hezimete uğruyor.

Karabağ’da sivilleri hedef alan provokasyonu Ermenistan’a pahalıya mal oldu. Azerbaycan ordusunun kendi topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı harekât Ermeni ordusunun Karabağ’daki unsurları çökertti. Ermeni ordusunun, 1 alayı ve 1 taburu, gözlem karakolu ve 1 karargahı nokta atışları ile imha edildi. Aralarında general, albay ve yarbay gibi üst rütbeli askerlerin de aralarında olduğu çok sayıda Ermeni askeri öldürüldü. SİHA’lar hareket eden her şeyi imha etti. Ermenistan, Azerbaycan’ı kitle imha silahları kullanmakla tehdit etti.

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Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak: Kaçıyorlar!

BİR ALAY TOPTAN İMHA

Azerbaycan’ın 28 yıldır işgal altında tutulan Karabağ’ı özgürleştirmek için başlattığı harekat dün 3. gününü geride bıraktı. Önceki gece kaybettiği yerleri geri almak için gelen takviye güçlerle saldırıya kalkıştı. Ancak Azerbaycan saldırıları püskürttü, Ermenistan ordusu ağır kayıplar vererek çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan ordusu da nokta atışları ile Ermeni birliklerini bir bir imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni motorlu piyade alayı, 1 tabur, 1 gözlem karakolu hava kuvvetleri ve topçu atışlarıyla imha edildi.

Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
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Azerbaycanlılar Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere desteğini gösterdi
Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar devam ederken, Azerbaycan halkı Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla askere destek verdi.


FUZULİ CEMBERE ALINDI

Çok sayıda asker öldürüldü, zırhlı araçlar ve çoklu roket atar sistemleri imha edildi. Fuzuli-Cebrail yönünde 4 tank, bir askeri araç imha edildi, 10 Ermeni askeri etkisiz hale getirildi. Azerbaycan ordusunun kara unsurları işgal altındaki Fuzuli şehrini çembere aldı. Şehirdeki Ermeni unsurların çatışmalarda ağır kayıplar verdiği ifade ediliyor.

KOMUTA KADEMESİ İMHA EDİLDİ

Çatışmalarda Ermeni birliklerin komuta kademesi de imha edildi. İlk günkü çatışmalarda öldürülen tabun komutanı Yarbay Lernik Babayan’ın ardından, İstihbaratçı Tümgeneral Arakel Martikyan, Albay Nikoai Haykyan, 9. Alay Komutanı Albay Artyom Pogosyan, Birlik Komutanı Spartak Koçaryan ve Topçu Albay Karen Babayan’ın da etkisiz hale getirildiği açıklandı.

PKK’yı cepheye sürdüler
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PKK’yı cepheye sürdüler

ÜNLÜ NİŞANCI DA AVLANDI

Öldürülenler arasında Ermenistan’ın çok sayıda ödül alan meşhur kadın keskin nişancısı Irina Lavrentevna’nın da olduğu vurgulandı. Hastaneler de yaralı askerlerle yaralı askerlerle dolu. Bu nedenle, Ermenistan Sağlık Bakanı, Dağlık Karabağ’da yalnızca yaralı askerleri kabul etmek için bir emir imzaladı.

İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
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İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
Karabağ'daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA'lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.


Cesetleri bırakıp kaçtılar

  • Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargahlı, Ermeni ordusunun askerlerinin cesetlerini de bırakarak kaçtığını ifade etti. Dargahlı yeni gelen takviye güçlerinin de cephe hattına gelmemek için kaçtığı bilgisi aldıklarını söyledi. Dergahlı, yaptığı açıklamada, “Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettiği Hocavend bölgesinde konuşlu 3. Martuni Motorlu Piyade Alayı darmadağın edildi” ifadesini kullandı.

İki tabura tam isabet

Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerine ait 2 motorize taburun mevzilerini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Terter ilinin Hasankaya yerleşim biriminin yakınlarında konuşlanan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5’inci Motorize Alayının 1’inci Taburu ile Talış bölgesi yönünde 6’ncı Motorize Alayının 1’inci Taburunun mevzilerinin top atışlarıyla vurulduğu belirtildi. Açıklamada, ağır kayıplar veren Ermeni güçlerin, ölü ve yaralıların tahliyesi için bile araç bulmakta güçlük çektiği kaydedildi.

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