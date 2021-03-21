Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan Füze alamadan savaş başladı
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Füze alamadan savaş başladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Mayıs 2020’de Rusya’dan Su-30SM uçakları satın aldıklarını ancak Dağlık Karabağ’daki savaştan önce füzeleri temin edemedikleri için 'faydalanamadıklarını' söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan eski Genelkurmay Başkanı Movses Akopyan, geçtiğimiz aylarda Rusya’dan satın alınan Su-30SM uçaklarının mühimmatı olmadığını söylemişti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı bu açıklamayı reddetmiş, Akopyan’ın devlet sırrını açığa çıkarmakla suçlamıştı.

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Akopyan’ın iddiası aylar sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından doğrulandı. Paşinyan, "Uçakları satın aldık ve Mayıs 2020’de teslim edildi. Savaştan önce füzeleri alacak vaktimiz olmadı" dedi.

Bir önceki Ermenistan yönetimini suçlayan Paşinyan "Eğer uçakları siz almış olsaydınız, biz de füzeleri alabilirdik" ifadelerini kullandı.

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