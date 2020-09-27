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Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan Hükümetin kararıyla sıkı yönetim ve tam seferberlik ilan edildi
ASYA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Hükümetin kararıyla sıkı yönetim ve tam seferberlik ilan edildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki gerilimin yeniden tırmanması üzerine seferberlik açıklaması yaptı. Paşinyan Facebook hesabından paylaştığı açıklamada , "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükümetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi. Seferberlik kapsamındaki herkesi askerlik şubelerine başvurmaya çağırıyorum" ifadelerni kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan.

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar yaşanırken Ermenistan'da genel seferberlik açıklaması geldi.

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Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükümetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi. Seferberlik kapsamındaki herkesi askerlik şubelerine başvurmaya çağırıyorum" dedi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tüm cephe boyunca başlanan karşı saldırının devam ettiği açıklanmıştı.

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