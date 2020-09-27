Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Hükümetin kararıyla sıkı yönetim ve tam seferberlik ilan edildi

Azerbaycan-Ermenistan temas hattında şiddetli çatışmalar yaşanırken Ermenistan'da genel seferberlik açıklaması geldi.
SIKIYÖNETİM İLANI
Facebook hesabından açıklama yapan Paşinyan, "Değerli vatandaşlar, şu anda Ermenistan hükümetinin kararıyla sıkıyönetim ve genel seferberlik ilan edildi. Seferberlik kapsamındaki herkesi askerlik şubelerine başvurmaya çağırıyorum" dedi.
ÇATIŞMA SÜRÜYOR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş faaliyetini önlemek, sivil halkın güvenliğini sağlamak için Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tüm cephe boyunca başlanan karşı saldırının devam ettiği açıklanmıştı.