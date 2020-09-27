Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Hükümetin kararıyla sıkı yönetim ve tam seferberlik ilan edildi

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TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir

Meclis Başkanı Şentop, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak Azerbaycan topraklarına saldırmasına tepki göstererek, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki; Ermenistan, sadece Azerbaycan'a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur" ifadelerini kullandı.