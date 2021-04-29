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Dünya Ermenistan Türk ürünlerinin ithalatına getirdiği yasağı uzatacak
ASYA

Ermenistan Türk ürünlerinin ithalatına getirdiği yasağı uzatacak

Türk ordusunun desteğiyle Azerbaycan'a karşı Dağlık Karabağ'da tarihi bir hezimete uğrayan Erivan yönetimi, tepkisini Türk ürünlerini yasaklayarak göstermeye çalışıyor. Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Türk ürünlerinin Ermenistan'a ithalat yasağını uzatacaklarını ve satışlarını yasaklayacaklarını söyledi.

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Ermenistan Türk ürünlerinin ithalatına getirdiği yasağı uzatacak
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Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın etkili operasyonları karşısında kaybeden Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da yapılacak erken seçim için geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Dağlık Karabağ'da yaşanan yenilgi sonrası Ermenistan siyasetinde tansiyon yükselirken, ekonomideki sorunların da eklenmesiyle ülke, içinden çıkılmaz bir hal aldı.

"TÜRK ÜRÜNLERİNİ YASAKLAYACAĞIZ"

Böyle bir dönemde Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Türk ürünlerinin Ermenistan'a ithalat yasağını uzatacaklarını ve satışlarını yasaklayacaklarını söyledi. Kerobyan, "Bazı alternatif yollarla ithal edilip satıldığı için Türk ürünlerinin ülkeye ithalatına ve satışına getirilen yasağı uzatmayı planlıyoruz." dedi.

GEREKÇE DAĞLIK KARABAĞ

Rus TASS haber ajansının aktardığına göre, Ermeni bakan, öngörülen kısıtlamaların ne kadar süreceğine ilişkin bilgi vermedi. Erivan yönetimi, halihazırda Aralık 2020'den bu yana Türkiye'den ithalata 6 ay süreli yasak uyguluyor.

Ermenistan’dan Türk ürünlerinin ithalatına yasak
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Ermenistan’dan Türk ürünlerinin ithalatına yasak
  • Bu yöndeki kararın gerekçesi, "Türkiye’nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalara müdahil olması" olarak gösteriliyor.

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Türk ürünlerine boykot

Öte yandan, İran Ticareti Geliştirme Örgütü'nden geçen ocak ayında yapılan açıklamada, Erivan'ın bazı Türk ürünlerini İran malları ile değiştireceği belirtilmişti. "Türkiye'nin yaptırımları nedeniyle Ermenistan, Türkiye'den ithal edilen 2 bin 250 ürünü İran mallarıyla değiştirmeyi planlıyor." denilmişti. Geçen yıl düzenlenen Dağlık Karabağ operasyonu karşısında ağır zayiatlar veren Ermenistan, Türkiye'ye karşı boykot uygulamış, marketlerdeki Türk ürünleri raflardan kaldırılmıştı.

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