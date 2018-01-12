Esed'in abluka altında tuttuğu Doğu Guta'da 5 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimine bağlı güçler, Duma ve Haresta ilçeleri ile Beyt Sava, Misraba, Sakba, Arbin, Merc, Cisrin, Medyere ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesine düzenlenen yoğun saldırılarda 5 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimine bağlı güçler, Duma ve Haresta ilçeleri ile Beyt Sava, Misraba, Sakba, Arbin, Merc, Cisrin, Medyere ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan ilçe ve beldelere bugün de devam eden bombardımanlarda Hammuriye beldesinde 4, Beyt Sava beldesinde ise 1 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Duma ilçesine düzenlediği dünkü topçu saldırılarında ise 4 sivil yaşamını yitirdi. Böylelikle rejim güçlerinin son iki gündeki yoğun bombardımanında 9 sivil öldü.

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Arama kurtarma çalışmalarına devam eden Sivil Savunma ekipleri, yıkılan binaların enkazından çok sayıda sivili canlı olarak kurtarmayı başardı. Yaralananlar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Aralıksız süren hava saldırıları nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Son 15 günde 170 sivil öldü

Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bilgiye göre, son 15 günde 170 sivil Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetti.

Sivil Savunma kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 14 Kasım 2017 tarihinden bu yana Doğu Guta'ya düzenlenen saldırılarda 5'i sivil savunma görevlisi en az 312 sivil can verdi.

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Öte yandan sivil savunma ekipleri, Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.