Esir Rus askerlerine işkence: Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna açıklama yaptı

Ukrayna kuvvetlerinin Rus savaş esirlerini vurduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İnternete düşen görüntüler kısa sürede viral oldu ve tepkileri beraberinde getirdi.
CEZA VERİLECEK
Telegram'da yayınlanan görüntüler ile ilgili Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi. Ukraynalı askeri yetkili Rus askerlerine kötü muamelede bulunanlara ceza verileceğini duyurdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kiev geçtiğimiz saatlerde söz konusu görüntüler ile ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.
RUS MÜZAKERECİLERİN GÜNDEMİNDE
Rus basınında yer alan haberlere göre ise Rus müzakereciler esir askerlere yönelik kötü muameleyi protesto etti.