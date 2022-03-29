Esir Rus askerlerine işkence: Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna açıklama yaptı Rus askeri olduğu öne sürülen üniformalı esirlerin öldüresiye dövüldüğü ve ayaklarından vuruldukları anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada hızla dolaşıma girdi. Ukrayna yönetiminden beklenen açıklama geldi.

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