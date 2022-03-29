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Dünya Esir Rus askerlerine işkence Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna açıklama yaptı
AVRUPA

Esir Rus askerlerine işkence: Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna açıklama yaptı

Rus askeri olduğu öne sürülen üniformalı esirlerin öldüresiye dövüldüğü ve ayaklarından vuruldukları anların yer aldığı görüntüler sosyal medyada hızla dolaşıma girdi. Ukrayna yönetiminden beklenen açıklama geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Esir Rus askerlerine işkence: Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna açıklama yaptı
Görüntüler savaşın korkunç yüzünü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Ukrayna kuvvetlerinin Rus savaş esirlerini vurduğunu gösteren görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İnternete düşen görüntüler kısa sürede viral oldu ve tepkileri beraberinde getirdi.

CEZA VERİLECEK

Telegram'da yayınlanan görüntüler ile ilgili Ukrayna'dan beklenen açıklama geldi. Ukraynalı askeri yetkili Rus askerlerine kötü muamelede bulunanlara ceza verileceğini duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kiev geçtiğimiz saatlerde söz konusu görüntüler ile ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

RUS MÜZAKERECİLERİN GÜNDEMİNDE

Rus basınında yer alan haberlere göre ise Rus müzakereciler esir askerlere yönelik kötü muameleyi protesto etti.

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