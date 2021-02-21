Dünya Eski ABD Başkanı Trump başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak
AMERİKA

Eski ABD Başkanı Trump başkanlık görevi sonrası ilk kez topluma konuşacak

Eski ABD Başkanı Donal Trump'ın Beyaz Sarayı terk etmesinin ardından ilk kez bir konuşma yapacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Donald Trump.
Donald Trump.

Eski ABD Başkanı Donal Trump'ın Beyaz Sarayı terk etmesinin ardından ilk kez bir konuşma yapacağı bildirildi.

Amerikan siyasetini yakından takip eden The Hill haber sitesinde, "Trump Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri ilk kez halka açık bir platformda konuşacak." ifadesi yer aldı.

Trump'ın, bu ay içinde Florida'nın Orlando kentinde Muhafazakar Siyasi Hareket Birliği (CPAC) yıllık buluşma toplantısında konuşacağı belirtilirken, toplantı için kesin tarih belirtilmedi.

Haftalar sonra ilk defa kameralar karşısına çıkacak olan Trump’ın, Demokrat Parti politikaları ve muhafazakar hareketin geleceği hakkında konuşması beklendiği kaydedildi.

Amerikan Muhafazakarlar Birliğinin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda konuşması planlan Trump'ın, özellikle Biden'ın af ve sınır politikalarını hedef alması beklendiği vurgulandı.

Donald Trump en son 20 Ocak'ta, ABD'nin Demokrat Başkanı Biden’ın yemin töreni öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken eşi Melania Trump ile kameraların karşısına geçmiş ve kısa bir veda konuşması yapmıştı.

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