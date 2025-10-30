Evimizin yerinde artık moloz yığını var

İsrail’in iki yıl süren saldırılarıyla harabeye dönen Gazze’de ateşkesin ardından binlerce sivil, hâlâ sığınacak bir yer arıyor. Gazze’de yaşayan binlerce aile, ateşkesin devreye girmesinin ardından İsrail tarafından yıkılan evlerine dönerken korkunç yıkım yüzünden evlerini tespit edemiyor. O ailelerden biri olan Esker ailesinin babası Ahmed Esker, Yeni Şafak’a durumunu anlattı. Ateşkes ilan edildiğinde çok sevindiklerini ve evlerini tespit etmek istediklerini söyleyen Esker, “5 çocuğum ve eşimle ben dahil 7 kişilik bir aileyiz. Artık ateşkes sağlansa da dönecek bir evimiz yok. Cebaliye'de üç evimiz vardı üçü de yıkıldı. Saldırılardan kaçarken elbiselerimizi, eşyalarımızı, sahip olduğumuz her şeyi yitirdik. Şimdi kış geliyor, bu en büyük endişemiz. Şu anda en çok özellikle çocuklar için giysiye ihtiyacımız var. Gelen yardımlar insanların ihtiyacını karşılamıyor. Kış geliyor, çadırların üzerini örtecek naylon örtülerimiz bile yok. Yağmur yağarsa çadırlarımızı koruyamıyoruz” dedi.
ATEŞKES OLDU AMA HAYAT YOK
Yeni Şafak’a konuşan Filistinlilerden biri olan Gazze şehir merkezindeki Tuffah Mahallesi sakinlerinden Bilal Amir de, İsrail’in saldırıları yüzünden Gazze’de yaşam belirtisi kalmadığını ve kendisinin de iki yıldır işsiz olduğunu söyledi. Amir, “Günümüzü zeytinyağı, kekik ve ekmekle geçiriyoruz. Ateşkes oldu ama hayat hâlâ durma noktasında” ifadelerini kullandı. Gazze’deki duruma dair Yeni Şafak’a bilgi veren Ümmü Musab ez-Zuhara ise tek isteklerinin kışın sığınabilecekleri bir barınak olduğunu dile getirdi. Ez-Zuhara, “Evimiz tamamen yıkıldı. Ateşkes haberi geldi çok sevindik ama gidecek bir evimizin olmamasına üzüldük. Ama Allah büyüktür bizlere güç kuvvet verdiği sürece tekrar ayağa kalkacağız. Yardımlar önceden biraz da olsa geliyordu, şimdi neredeyse hiç ulaşmıyor” cümlelerini sarf etti.
Sadakataş 2 Kampı umut ışığı
Türkiye’den gönderilen insani yardımlar ise bu yıkımın ortasında umut ışığı oluyor. Sadakataşı Vakfı ve MÜSİAD iş birliğiyle kurulan “Sadakataş 2 Kampı”, 125 çadırda 800’den fazla savaş mağduruna barınma imkânı sağlıyor. Gazze’nin çeşitli bölgelerinden gelen onlarca aile enkaza dönüşen yollardan geçerek büyük zorluklarla kampa ulaşıyor. Kamptaki çadırlarda yaşayan aileler, kış aylarında insani yardımların artmasını umut ediyor.