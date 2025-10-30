Evimizin yerinde artık moloz yığını var

İsrail’in iki yıl süren saldırılarıyla harabeye dönen Gazze’de ateşkesin ardından binlerce sivil, hâlâ sığınacak bir yer arıyor. Gazze’de yaşayan binlerce aile, ateşkesin devreye girmesinin ardından İsrail tarafından yıkılan evlerine dönerken korkunç yıkım yüzünden evlerini tespit edemiyor. O ailelerden biri olan Esker ailesinin babası Ahmed Esker, Yeni Şafak’a durumunu anlattı. Ateşkes ilan edildiğinde çok sevindiklerini ve evlerini tespit etmek istediklerini söyleyen Esker, “5 çocuğum ve eşimle ben dahil 7 kişilik bir aileyiz. Artık ateşkes sağlansa da dönecek bir evimiz yok. Cebaliye'de üç evimiz vardı üçü de yıkıldı. Saldırılardan kaçarken elbiselerimizi, eşyalarımızı, sahip olduğumuz her şeyi yitirdik. Şimdi kış geliyor, bu en büyük endişemiz. Şu anda en çok özellikle çocuklar için giysiye ihtiyacımız var. Gelen yardımlar insanların ihtiyacını karşılamıyor. Kış geliyor, çadırların üzerini örtecek naylon örtülerimiz bile yok. Yağmur yağarsa çadırlarımızı koruyamıyoruz” dedi.