Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi.

"Fas ve Libya'daki kardeşlerimizle dayanışma amacıyla Mısır'da üç günlük yas ilan edildi."

ifadeleri kullanılan açıklamada, Sisi'nin Silahlı Kuvvetlere de acilen Fas ve Libya'ya hem havadan hem denizden insani yardım gönderilmesi ve her türlü insani desteğin sunulması talimatı verdi.