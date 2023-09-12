Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi.
Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bu sabah bazı ordu komutanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, Sisi'nin, Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle bu ülkelere taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.
Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül Cuma akşamı meydana gelen depremde şu ana kadar 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil de ülkenin doğusundaki sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıklamıştı.