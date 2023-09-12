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Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi

Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi. Mısır hükümetinden yapılan açıklamada, Fas ve Libya'ya hem havadan hem denizden insani yardım gönderileceği ve her türlü insani desteğin sunulacağı bildirildi.

Afra Betül Özdemir
13:01 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi.

Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi.

Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için Mısır'da 3 günlük yas ilan edildi.


Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bu sabah bazı ordu komutanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.


Açıklamada, Sisi'nin, Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketi nedeniyle bu ülkelere taziye dileklerinde bulunduğu kaydedildi.


"Fas ve Libya'daki kardeşlerimizle dayanışma amacıyla Mısır'da üç günlük yas ilan edildi."
ifadeleri kullanılan açıklamada, Sisi'nin Silahlı Kuvvetlere de acilen Fas ve Libya'ya hem havadan hem denizden insani yardım gönderilmesi ve her türlü insani desteğin sunulması talimatı verdi.

Fas İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül Cuma akşamı meydana gelen depremde şu ana kadar 2 bin 862 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 562 kişinin yaralandığını bildirmişti.


Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil de ülkenin doğusundaki sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıklamıştı.




#Fas
#Mısır
#Libya
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