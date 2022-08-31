Dünya Filistin Alimler Birliğinden İsrail hapishanelerinde eylem yapan tutuklulara destek gösterisi
ORTADOĞU

Filistin Alimler Birliğinden İsrail hapishanelerinde eylem yapan tutuklulara destek gösterisi

Gazze Şeridi'ndeki din adamları, İsrail hapishanelerinde eylem yapan Filistinli tutuklulara destek için gösteri düzenledi. Filistin Alimler Birliğinin Gazze kentinin batısındaki Zayid bin Al Nahyan Camisi önünde düzenlediği eylemde, tutukluların özgürlüğünün talep edildiği dövizler taşındı.

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Haber Merkezi AA
Filistin Alimler Birliğinden İsrail hapishanelerinde eylem yapan tutuklulara destek gösterisi
Filistin Alimler Birliği, İsrail hapishanelerinde eylem yapan tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Birlik Başkanı Nesim Yasin, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerinde maruz kaldığı ihlallere ses çıkarmayan uluslararası topluma, Arap ve İslam dünyasına" tepki gösterdi.

Filistinli tutuklulara yardım etmek ve destek vermenin dini bir görev olduğunu, bunun en basit yolunun dua etmekten geçtiğini ifade eden Yasin, Arap ve İslam dünyasına tutuklular meselesini gündeme getirmek için çaba sarf etmeye çağırdı.

Filistinli bin tutuklunun açlık grevine başlaması bekleniyor

Filistinli tutuklular, 21 Ağustos'ta İsrail Hapishaneler İdaresinin önceki anlaşmalar konusunda geri adım atmasının ardından protesto eylemlerine başladıklarını duyurmuştu.

Tutuklular 22 Ağustos Pazartesi ve 24 Ağustos Çarşamba günü de rutin güvenlik kontrolüne çıkmayı reddetmiş, getirilen yemekleri geri çevirmişti.

Filistinli tutuklular, 25 Ağustos'ta ise İsrail'in müebbet hapis cezası bulunan Filistinlilere "odalarının, bölümlerinin ve kaldıkları cezaevinin sürekli değiştirilmesi" yoluyla bazı kısıtlamalar getirme niyetini protesto için cezaevi avlularında oturma eylemi yapmıştı.

Hapishane idaresinin taleplerine yanıt vermemesine karşı tutukluların, protesto eylemleri artarak devam ediyor. Filistinli bin tutuklunun yarın açlık grevine başlaması bekleniyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.

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