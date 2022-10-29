Dünya Finlandiya Başbakanı Marinden NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu
AVRUPA

Finlandiya Başbakanı Marin'den NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye ve Macaristan'ın, ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu belirtti: "Elbette bu konuda işlerin hızla ilerleyeceğini umuyoruz."

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Haber Merkezi AA
Finlandiya Başbakanı Marinden ülkesinin NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama:
Sanna Marin

Başbakan Marin, televizyonda katıldığı programda ülkesinin NATO'ya katılım sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Macaristan'ın ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyleyen Marin, "Elbette bu konuda işlerin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi.

Marin, ülke toprakları içinde NATO üslerinin ve nükleer silahların konuşlandırılma seçeneklerine dair de açıklamalarda bulundu.

"Kalıcı üsler veya nükleer silahlar söz konusu olduğunda, bu tür ön koşulları belirlemememizin veya manevra alanımızı sınırlamamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Marin, öte yandan nükleer silahların Finlandiya topraklarına konuşlandırılmasının pek olası olmadığına inandığını da sözlerine ekledi.

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