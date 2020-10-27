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Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'den küstah çıkış: Türkiye iç işlerimize karışmasın

Fransa İçişleri Bakanı Geral Darmanin, Müslümanlara hakaretin "Fransa'nın iç meselesi" olduğunu iddia etti. Darmanin "yabancıların" Fransa iç işlerine müdahil olmaması gerektiğini söyleyerek "Türkiye İç işlerimize karışmasın" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin.
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Müslümanlara karşı hakareti Fransa'nın iç meselesi olduğunu savunarak Türkiye'nin Fransa'nın iç işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

HERKESİ ŞOK ETMELİYMİŞ!

France Inter radyosuna verdiği röportajda Fransız ürünlerine boykot çağrısı yapan Türkiye ve Pakistan'la ilgili konuşan Darmanin yabancı güçlerin Fransa'daki gelişmelere müdahil olmasının herkesi şoke etmesi gerektiğini belirtti.

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NE OLMUŞTU?

Macron'un bu açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilerek, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrıldı.

Erdoğan da "Fransız markaları satın almayın; Fransız ürünlerine itibar etmeyin" diyerek boykot çağrısında bulundu.

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