Dünya Fransa Rusyaya ait kargo gemisine el koydu Manş Denizinde yeni kriz
AVRUPA

Fransa Rusya’ya ait kargo gemisine el koydu: Manş Denizi'nde yeni kriz

Manş Denizi'nde bir Rus gemisi Fransa tarafından durduruldu. İddiaya göre Fransa, Rusya'ya getirilen yaptırımları ihlal ettiğinden şüphelenilen Rus gemisin durduklarını açıkladı. Rusya ise Fransa Büyükelçisini çağırarak açıklama talep etti.

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Fransa Rusya’ya ait kargo gemisine el koydu: Manş Denizinde yeni kriz
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St. Petersburg'a gitmekte olan bir kargo gemisi, son ticari yaptırımların ardından Manş Denizi'nde durduruldu. Bir hükümet yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, "Fransız deniz polisi yetkilileri Ukrayna'ya yapılan saldırı nedeniyle Avrupa Birliği yaptırımlarının uygulandığı bir Rus şirketine ait gemiye alıkoydu" dedi.

Fransa Denizcilik Bölgesi'nden Kaptan Veronique Magnin, St. Petersburg'a gitmekte olan arabaları taşıyan kargo gemisinin "yaptırımların hedef aldığı Ruslarla bağlantılı olduğundan şiddetle şüphelenildiğini" söyledi.

Rusya'nın RIA haber ajansının aktardığına göre, Fransa'daki Rus Büyükelçiliği yetkililerden alıkoyma konusunda bir açıklama istendi.

22 yıl önce inşa edilmiş bir Kargo gemisi olan 'Baltık Lideri'nin 6 Mart'ta St. Petersburg'a ulaşması bekleniyordu.

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