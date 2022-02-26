Fransa Rusya’ya ait kargo gemisine el koydu: Manş Denizi'nde yeni kriz

Ukraynalı Gazeteci Khalilova Kiev'den politikacılara seslendi: Sıra size gelmeden eyleme geçin

Ukraynalı Gazeteci Gulsum Khalilova, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki son durumu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.



Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Khalilova, dünya liderlerini Rusya tehlikesine karşı uyardı.



Khalilova, 'Medeni dünya ve politikacılara seslenmek istiyorum. Rus Çarı kadınları, çocukları, şehirleri bombalıyor. Orada mısınız? Sıra sizin şehirlerinize de gelmeden ses verin!' dedi.

