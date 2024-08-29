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Fransa'da gözaltına alınmıştı: Hakim karşısına çıkan Telegram'ın kurucusu Durov hakkında karar verildi

Fransa'da 24 Ağustos'ta gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, hakim karşısına çıktı. Durov, çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca Durov'a Fransa topraklarından çıkış yasağı da getirildiği bildirildi.

00:31 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 5 milyon avro kefaletle serbest bırakıldı.
Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, 5 milyon avro kefaletle serbest bırakıldı.

Fransa'da 24 Ağustos'ta gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, "otoritelere bilgi vermeyi reddetmenin" de bulunduğu suçlamalarla sorgulanan Durov bugün hakim karşısına çıktı.

Fransa'dan dışarıya çıkamayacak

Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı. Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.

Durov'a yönelik suçlamalar

Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtmişti.​​​​​​​

Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.



#Pavel Durov
#Fransa
#Telegram
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