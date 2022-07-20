Fransız basınından Türkiye'ye övgü: Tahıl ihracatı için olmazsa olmaz

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Kiev ile Moskova'yı Antalya'da ilk kez bir araya getirip daha sonra İstanbul görüşmelerinin başlamasında önemli rol oynayan Türkiye, tahıl krizinin çözümünde de etkin rol oynadı.

FRANSIZ MEDYASI TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ HATIRLATTI

Fransız basını, Ankara'nın söz konusu konuyla ilgili önemini attığı "Türkiye, Ukrayna tahıl ihracatı için olmazsa olmaz" başlıklı haberde anlattı. Fransız medyasına yansıyan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, savaşan iki ülkenin de ortağı olarak; limanlarda gemilerin kalkış ve varış noktalarında ortak kontroller ve deniz yolları boyunca güvenlik garantileri gibi temel teknik konularda bir uzlaşma sağlayarak, Karadeniz'deki tahıl ablukasını hafifletebilecek bir konumda. Birleşmiş Milletler'e göre bu, insanların çektiği acıları hafifletmek ve dünyadaki açlığı azaltmak için bir umut ışığı."

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