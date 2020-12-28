Dünya Fransız vekil Mariani Türkiyeye karşı Sisi ile birlikte çalışmalıyız
AVRUPA

Fransız vekil Mariani: Türkiye'ye karşı Sisi ile birlikte çalışmalıyız

Fransız parlamenter ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Thierry Mariani, Avrupa Birliği’ni Mısır’ın önemini görmezden gelmekle eleştirerek, “Türkiye'nin Akdeniz'deki etkisine karşı koymak için, Sisi ile birlikte çalışmalıyız” çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Thierry Mariani
Thierry Mariani

Mısır cunta lideri Abdülfettah es Sisi'nin geçtiğimiz haftalarda Fransa’ya gerçekleştirdiği ziyarette Türkiye karşıtı mesajlar verilmişti. Libya ve Akdeniz'de Türkiye'nin varlığından rahatsız olan iki ülke yöneticileri Türkiye’ye karşı birlik olma mesajları vermişti.

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"Mısır çıkarlarımız için önemli"

Benzer bir çağrıyı Fransız parlamenter ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Thierry Mariani de yaptı. Mariani, gerçekleştirdiği konuşmada, Mısır’ın ülkesi ve AB’nin çıkarları için çok önemli olduğunu belirterek, AB’yi Mısır’ın önemini görmezden gelmekle eleştirdi.

"Sisi ile birlikte çalışmalıyız"

Mariani ayrıca, “Müslüman Kardeşler ve Türkiye'nin Akdeniz'deki etkisine karşı koymak ve terörizmle mücadele etmek için, Sisi ile birlikte çalışmalıyız” diyerek AB’ye de çağrıda bulundu.

Macron, Sisi'ye basından gizli şekilde 'Devlet Nişanı' vermişti.

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