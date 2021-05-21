Dünya Fransız vekile Filistinlileri savunduğu için antisemitizm suçlaması Canlı yayını terk etti
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Fransız vekile Filistinlileri savunduğu için antisemitizm suçlaması: Canlı yayını terk etti

Fransız milletvekili Daniel Obono, İsrailli i24 News kanalının canlı yayınında Filistinlilerin haklarını savunması sonrası antisemitizmle suçlandı. Bunun üzerine "Bu tür hakaretleri duyarak vakit kaybetmeyeceğim. Tiyatronuzu bitirin. 2 dakika konuşuyorum ve sonraki saniyelerde antisemitizmle suçlanıyorum" sözleriyle tepki gösteren Obono, canlı yayını terk etti.

Haber Merkezi AA
Fransız vekile Filistinlileri savunduğu için antisemitizm suçlaması: Canlı yayını terk etti
Fransız milletvekili Daniel Obono, canlı yayını terk etti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinden (LFI) milletvekili Obono, konuk olduğu İsrailli i24 News kanalının canlı yayınında, İsrail-Filistin krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİNLİLERİN HAKLARI YERİNE GETİRİLMELİ"

Saldırıların duracak olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade eden Obono, "Tarihi ve yapısal sorunlar çözülmedi. Gazze ve Kudüs'teki şiddetin ve gerilimin kaynağı bu saldırıların öncesine dayanıyor. Sömürgecilik ve Kudüs sorunu çözülmezse, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Filistin halkının meşru taleplerine ilişkin kararları yerine getirilmezse gerilim devam edecek" dedi.

"ANTİSEMİST BİR PARTİYİ TEMSİL EDİYORSUNUZ" SUÇLAMASI

Bunun üzerine programa konuk olan bir gazeteci, Obono'ya, "Partinin isminin değiştirilmesi uygun olacaktır. Partinin adı İslamcı Boyun Eğmeyen Fransa olmalı. Burada İsrail'de olanları anladığınızı zannetmiyorum. Siyonizm karşıtı değil ancak antisemitist bir partiyi temsil ediyorsunuz. Bunu söylemekten korkmuyorum" şeklinde konuştu.

"TİYATRONUZU BİTİRİN" DEYİP TERK ETTİ

Obono, bu suçlamaya, "Burayı terk edeceğim çünkü bu hakaretleri söylemeniz kabul edilemez. Bu programda bana hakaret edilmesine izin vermeyeceğim. Bu tür hakaretleri duyarak vakit kaybetmeyeceğim. Tiyatronuzu bitirin. 2 dakika konuşuyorum ve sonraki saniyelerde antisemitizmle suçlanıyorum" sözleriyle tepki göstererek canlı yayını terk etti. Programın sunucusu, Obono'ya seslenerek hakaretin söz konusu olmadığını savundu.

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