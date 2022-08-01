Dünya Ganada maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
AVRUPA

Gana'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Gana'da, maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.

Ülkede 8 Haziran'dan bu yana 33 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edilmişti.

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Haber Merkezi AA
Ganada maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
Gana'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

Upper East Vilayeti Sağlık Direktörü Dr. Emmanuel Kofi Dzotsi, vilayette 22 Temmuz'da maymun çiçeği virüsü testi pozitif çıkan bir hastanın 26 Temmuz'da hayatını kaybettiğini belirtti.

Dzotsi, hastanın temas kurduğu 13 kişinin takibe alındığını ifade etti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

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