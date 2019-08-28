Dünya Gazzede ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı
ORTADOĞU

Gazze'de ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı

Gazze'de ampute futbol liginin ilk karşılaşması yapıldı

5 takım ile 80 oyuncunun yer aldığı ligde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu uzvunu kaybeden bazı futbolcular da forma giydi. İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu uzvunu kaybeden futbolcuların da yer aldığı maç, Filistinliler tarafından ilgiyle izlendi.

Haber Merkezi AA
Ligde 5 takım ile 80 oyuncu yer alıyor.
Ligde 5 takım ile 80 oyuncu yer alıyor.

Gazze Şeridi ampute futbol liginde ilk müsabaka yapıldı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Filistin Futbol Federasyonu himayesinde Gazze'de düzenlenen ilk ampute yerel ligi kapsamında takımlar karşılaştı.

  • İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu uzvunu kaybeden futbolcuların da yer aldığı maç, Filistinliler tarafından ilgiyle izlendi.

ICRC'nin fiziksel rehabilitasyon programından Saide el-Beravi, bugün ampute futbol liginin açılış maçının düzenlendiğini söyledi.

Ligde 5 takım ile 80 oyuncunun yer aldığı bilgisini veren Beravi, Gazze ampute futbol liginin 4 hafta süreceğini aktardı.

Beravi, turnuvayla çeşitli sebeplerle vücudunda bir ya da daha fazla uzvunu kaybetmiş kişilerin cesaretlendirilmesi ve topluma entegrasyonunun amaçlandığını söyledi.

  • Gazze'deki ampute takımı, turnuva kapsamında ilk antrenmanını nisan ortalarında gerçekleştirmişti.

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