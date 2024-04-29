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Dünya

Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: İsrail 206 günde 34 bin 488 masum sivili katletti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 68 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

13:21 - 29/04/2024 Pazartesi
AA
Gazze
Gazze

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 488'e çıktı.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 206 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 68 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



Bilanço ağırlaşıyor


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 488'e, yaralı sayısının da 77 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.



#gazze
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#filistin
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