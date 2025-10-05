Yeni Şafak
Gazze'de can kaybı son 24 saatte 65 artarak 67 bin 139 oldu

15:255/10/2025, Pazar
AA
Gazze
Gazze

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 67 bin 139'a yükseldi.

Katil İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramı devam ediyor.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son verileri paylaştı.



Hayatını kaybedenlerin sayısı 67 bin 139 oldu


Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 65 ölü ve 153 yaralının ulaştığı belirtildi.


İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 67 bin 139'a, yaralıların sayısının 169 bin 583'e yükseldiği ifade edildi.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 549 Filistinlinin öldüğü, 57 bin 542 kişinin yaralandığı kaydedildi.



İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 605'e, yaralananların sayısının da 19 bin 124'e çıktığı aktarıldı.


Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.




