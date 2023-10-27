Gazze'deki İsrail teröründe saflar belli oldu: Ateşkes isteyen ve istemeyen ülkeler netleşti

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 21'inci gününe girdi. Sivillerin olduğu bölge hedef alınıyor ve hastane, cami, kiliseler bombalanıyor.

Bu süreçte dünya liderleri de savaşa karşı tavrını ortaya koyuyor. Türkiye başta olmak üzere Gazzeli vatandaşlar için sık sık çağrılar yapılıyor.

Öyle ki yurttan Mısır'a doğru yardım malzemeleri ulaştırılıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 7 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, şiddetin durmasını isteyen ateşkes çağrıları Batı ülkeleri tarafından ya engelleniyor ya da göz ardı ediliyor.