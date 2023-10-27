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Dünya

Gazze'deki İsrail teröründe saflar belli oldu: Ateşkes isteyen ve istemeyen ülkeler netleşti

7 Ekim'den bu yana süren terör devleti İsrail'in Gazze saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 7 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Bu süreçte kimi ülkeler ateşkes çağrıları yaparken Batı ülkeleri ise savaşta yaşananları göz ardı etti.

13:27 - 27/10/2023 Cuma
AA
Gazze'de ateşkes isteyen ve istemeyen ülkeler

Gazze'de ateşkes isteyen ve istemeyen ülkeler

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 21'inci gününe girdi. Sivillerin olduğu bölge hedef alınıyor ve hastane, cami, kiliseler bombalanıyor.


Bu süreçte dünya liderleri de savaşa karşı tavrını ortaya koyuyor. Türkiye başta olmak üzere Gazzeli vatandaşlar için sık sık çağrılar yapılıyor.


Öyle ki yurttan Mısır'a doğru yardım malzemeleri ulaştırılıyor.


Ülkelerin tepkileri


İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 7 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, şiddetin durmasını isteyen ateşkes çağrıları Batı ülkeleri tarafından ya engelleniyor ya da göz ardı ediliyor.


Gazze'de insani dram devam ederken ateşkes çağrısı yapan ve yapmayan ülkeler de netleşti.


Bu kapsamda Türkiye, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Çin, Güney Afrika, İtalya Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Malta, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Senegal, Slovenya, Sudan, Suudi Arabistan, Tanzanya, Uganda, Ukrayna, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap birliği ateşkes çağrısında bulunurken.

ABD, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Letonya, Litvanya, Polonya, Avrupa Birliği ise henüz ateşkes çağrısında bulunmadı.




#İsrail
#Gazze
#ateşkes
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