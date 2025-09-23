Yeni Şafak
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Yakıt bitmek üzere hastaneler birkaç gün içinde kapanabilir

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.

İsrail'in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yaşanan yakıt sıkıntısı krizinin son derece tehlikeli bir aşamaya girdiği ve hastanelerin faaliyetlerinin durmasına birkaç gün kaldığı uyarısında bulunuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, İsrail'in saldırılarının yanı sıra insani yardım ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada,
"Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanelerin hizmetlerinin durmasına birkaç gün kaldı. Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yaşanan yakıt sıkıntısı krizi son derece tehlikeli bir aşamaya giriyor"
ifadesi kullanıldı.

Hastanelerdeki hayati öneme sahip birimlerin faaliyetlerini durdurmasının İsrail ablukası altındaki Gazze'de sağlık krizinin daha da kötüleşmesi, hasta ve yaralıların kesin bir ölümle karşı karşıya kalması anlamına geldiği vurgulandı.

Gazze'deki hastanelere yakıt yardımlarının ulaştırılmasının engellenmesiyle sağlık hizmetlerinin aksadığına işaret edilen açıklamada, bir felaketin önüne geçilmesi için hastanelere yakıt ulaştırılması adına
"acil müdahale"
çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar yakıtla çalıştırılan jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 344 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 795 kişi de yaralandı.



