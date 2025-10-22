Yeni Şafak
Gazze'den anlattı: Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı

Furkan Erten
14:3022/10/2025, Çarşamba
Gazze'nin kuzeyinde yaşayan ve İsrail saldırılarından dolayı güneye göç etmek zorunda kalan Marah Lubbad, Yeni Şafak'a konuştu. Kuzeye dönmeye hazırlandıklarını belirten Lubbad, Türkiye'nin Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirtti.

Türk bayrağını görünce mutlu olduklarını söyleyen Marah Lubbad, "Türkiye’den çok büyük kurumlar Gazze’ye yardım ediyor ve buradaki bütün insanlar bir tek şeye şahitlik ediyorlar o da Türkiye hep bizim yanımızda oldu hep yardım etti. İnsanların hepsi Türkiye’nin bayrağını görünce mutlu oluyorlar çünkü en zor durumlarda Türkiye yanlarında oldu." dedi.


