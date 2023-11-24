Gazze’nin Avrupa’daki en güçlü destekçisi İrlanda bir gecede karıştı: Ordu şehirlere girdi

İşgalci İsrail'in Gazze'de yaşattığı katliama sessiz kalmayan Avrupa Birliği ülkesi İrlanda, bir gecede karıştı. Başkentin Doğu Parnell Meydanı'nda meydana gelen saldırıda 5 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuk ile 30'lu yaşlardaki bir kadın yaralandı.









İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir” ifadesini kullandı.





McEntee, "haydut ve manipülatif bir unsurun, dehşet verici bir trajediyi tahribat yaratmak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğinin" altını çizdi. ​​​​​​​









Protestocular, birçok araca da zarar verdi. İrlanda polisi, bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını ve bu kişinin de ciddi yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı.





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İrlanda'nın başkenti Dublin'de şehir merkezindeki bir okulun dışında meydana gelen bıçaklı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Başkentin Doğu Parnell Meydanı'nda meydana gelen saldırıda 5 ve 6 yaşlarındaki 3 çocuk ile 30'lu yaşlardaki bir kadın yaralandı.









Polis, yaralıların Dublin bölgesindeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Yerel basın yaralı kadının okul çalışanı olduğunu yazdı. Çocuklardan birinin durumunun kritik olduğu da açıklandı.





Görgü tanıklarının müdahalesi sonucu yaralanan erkek saldırganın terörle ilişiği olup olmadığı soruşturuyor. Polis, terör ihtimalini gözardı etmediklerini bildirdi.





İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen.





İsrail İrlanda'nın Filistin'e verdiği destekten rahatsız oldu: Bağımsız yaklaşım istiyoruz





İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İrlandalı mevkidaşı Micheal Martin ile yaptığı görüşmede, Filistin meselesinde "İsrail'e düşmanca değil bağımsız bir yaklaşım benimsenmesini" istedi. Bilindiği gibi İrlanda, Filistin'e destek veren Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor.





İki ülke ilişkilerini geliştirme çabalarının ele alındığı görüşmede Cohen, İrlanda'dan "Filistin meselesinde İsrail'e karşı düşmanca değil bağımsız bir tutum geliştirmesini" talep etti.





Cohen, İrlanda'nın Filistin meselesinde "adil ve tarafsız bir tutum alması halinde bölgede önemli bir rol üstlenebileceğini" savunarak, "İsrail Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmalarıyla (Filistin meselesinin) bölgesel barışa bir engel teşkil etmediğini ispatladı" ifadelerini kullandı.





İsrail ile İrlanda'nın teknoloji, ekonomi ve turizmde ilişkilerini ilerletebileceğini aktaran Cohen, İsrail'in Filistinlilere insani ve ekonomik yardımı hoş karşıladığını ancak soruna "dışarıdan müdahaleyi kabul etmeyeceğini" kaydetti.





Filistin davasını savunmada AB içindeki en güçlü ses olmaya devam ediyor





İrlanda’nın, tarih boyunca Filistin davasına olan ilgisi ve güçlü desteği onu diğer Avrupa Birliği ülkelerinden belirgin bir şekilde ayırıyor. Bunun temel nedenlerinin arasındaysa tarihsel benzerlikler ve ülkenin insan hakları konusundaki tavizsiz yaklaşımı gösteriliyor.





Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında Avrupa Birliği içindeki en güçlü ses yine İrlanda oldu.





Sıradan bir vatandaştan tutun da politikacılara kadar birçok kesim, hükümetin Filistinlilerin haklarını savunmaya daha güçlü bir şekilde devam etmesini istiyor.













"İrlandalılar Filistin halkını gönülden destekliyor"





Belfast Filistin Dayanışma Kampanyası'nın (IPSC) temsilcisi James Quigley, İrlanda'nın Filistin mücadelesine bakış açısının köklerinin kendi tarihsel mücadelelerine dayandığını ve Filistin davasına yönelik derin bir empati beslediğini söyledi.





Quigley, "İrlanda halkının sömürge ile mücadele konusunda gurur duyduğu bir geçmişi olduğunu" vurgulayarak "Dolayısıyla işgale karşı mücadelenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Fakat aynı zamanda bizim çektiklerimiz, Filistinlilerin son 75 yıldır apartheid işgali, etnik temizlik nedeniyle çektikleri acılarla karşılaştırılamaz" diye konuştu.





"İrlandalılar Filistin halkını gönülden destekliyor" diyen Quigley, Filistinlilerin mücadelesini insanlık adına verilen bir mücadele olarak gördüğünü belirtti.









İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum





7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.





İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma bugün 07.00'de yürürlüğe girecek. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.



